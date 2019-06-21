Вооруженное нападение боевиков на Ингушетию 21-22 июня 2004 года

В ночь с 21 на 22 июня 2004 года несколько групп боевиков совершили нападение на правоохранительные структуры Республики Ингушетия. Налет организовал террорист Шамиль Басаев, главной целью которого было изменение территориальной целостности Российской Федерации путем отторжения Чеченской Республики, Республики Ингушетия и других субъектов Северо-Кавказского региона от России и образования на их территории "Исламского государства"*. В нападении в общей сложности участвовали более 300 боевиков . Из них половина – бандиты , являвшиеся жителями Ингушетии, а также чеченцы, наемники и арабы.

Нападение было запланировано на 22 часа 30 минут (мск) 21 июня 2004 года. В этот момент бандиты должны были одновременно начать атаковать несколько объектов

Боевики добирались до мест атаки в Ингушетии не единой колонной, а мелкими группами. По федеральной трассе "Кавказ" из Чечни приехала на нескольких легковушках, "Газелях" и "Урале" лишь небольшая часть бандитов – они везли оружие. Основные же силы нападавших к вечеру 21 июня уже были рассредоточены по местам – бандиты маскировались под беженцев и просто приезжих.

Сигнал о нападении на центральный аппарат МВД в Ингушетии (Назрань) поступил в 22.30 (мск). Бандиты одновременно нанесли огневые поражения еще по восьми точкам – это шесть объектов у МВД и районные звенья. Подверглись обстрелу Назрановский районный и городской отделы внутренних дел, склад вооружений МВД, Назрановский погранотряд, бывшее здание управления ФСБ, тюрьма.

Бандиты нарушили телефонную связь (включая мобильную), что не позволило сосредоточенным в республике силам МВД, погранвойск, Минобороны и ФСБ своевременно скоординировать свои действия.

В течение ночи боевики напали на 19 объектов правоохранительных органов Ингушетии. Бой продолжался до утра. Сотрудники внутренних дел отстояли все, кроме склада с оружием. Боевики сразу из гранатомета расстреляли его дежурную часть. В то же время милиционеры республиканского МВД были "заблокированы": на 18 сотрудников правоохранительных органов, находящихся на тот момент в здании, приходилось втрое больше нападающих . Боевики пытались освободить подозреваемых в преступлениях, которые были арестованы и находились в следственном изоляторе. Там содержались около 50 человек. Но сотрудники правоохранительных органов отстояли здание

Пограничники в течение нескольких часов вели бой и не допустили прорыва бандитов на территорию погранотряда, не позволив им тем самым захватить оружие и медикаменты.

Сразу после нападения боевиков по тревоге были подняты федеральные силы, которые позволили оценить оперативную обстановку. Было принято решение стянуть силы из центрального аппарата МВД, из Ханкалы (Чеченская Республика), и поднять подразделения, дислоцированные во Владикавказе (Республика Северная Осетия – Алания). Был развернут оперативный штаб МВД, региональный оперативный штаб по управлению контртеррористической операции на Северном Кавказе во Владикавказе, который оценивал складывающуюся ситуацию в Назрани. Было принято решение проводить доразведку и подтягивать дополнительные силы к точкам нападения боевиков, оказывать помощь сотрудникам, которые держали неравный бой. В Назрань были переброшены дополнительные силы Северокавказского управления погранслужбы ФСБ России. Пограничников доставили из Ставропольского края на вертолетах

После нескольких часов боя сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию под контроль . В ходе бандитской вылазки боевики планировали нанести ракетный удар по столице Ингушетии Магасу. Благодаря действиям федеральных подразделений, нападающие не успели этого сделать. Они сбежали с оборудованной позиции, на которой были выставлены четыре установки противотанковых управляемых ракет.

22 июня с 7.20 мск началось прочесывание федеральными силами местности и преследование боевиков, которые, забрав большинство раненых и убитых, ушли в леса и горы.

В результате преступных действий участников банды под руководством Басаева, было убито 78 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, 113 получили ранения различной степени тяжести. Бандиты не пощадили и гражданских лиц. Среди убитых – исполняющий обязанности министра внутренних дел Ингушетии, замминистра внутренних дел, прокуроры города Назрани и Назрановского района, начальник республиканского управления почтовой связи. Больше всего людей погибло не в ходе штурмов, а в результате зачисток, устроенных боевиками.

Бандиты похитили около двух тысяч единиц огнестрельного оружия, большое число боеприпасов, сожгли здания Назранского РОВД и ряд других строений.

Организациям, предприятиям, гражданам республики путем уничтожения и повреждения имущества был причинен значительный ущерб.

Чтобы разобраться с ситуацией в Ингушетии, 22 июня в Назрань прилетел президент России Владимир Путин. Он встретился с главой республики , полпредом в Южном Федеральном округе, провел совещание. Президент признал, что федеральная власть приняла недостаточно мер, чтобы стабилизировать ситуацию в Ингушетии. Он сообщил , что в Назрань будет введен еще один полк внутренних войск.

В 2005 году 22 июня в Ингушетии был объявлен днем памяти жертв нападения боевиков на республику, совершенного в июне 2004 года

В результате расследования нападения на Ингушетию, проведенного следователями, оперативными работниками ФСБ и МВД РФ, были установлены, задержаны и изобличены в совершении данных преступлений 66 участников нападения . 48 человек, причастных к преступлению, уничтожены при оказании ими вооруженного сопротивления, 51 объявлен в федеральный и международный розыск.

По сведениям Генпрокуроры РФ, 14 участников террористического рейда в Ингушетию были среди террористов, захвативших школу в Беслане в сентябре 2004 года

В ходе расследования уголовного дела были выявлены участники банды Басаева из числа сотрудников МВД Ингушетии. Один из них был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии, другой, будучи изобличенным, подорвал себя гранатой. Еще один был арестован и осужден на 12 лет.

В 2011 году Ставропольским краевым судом были осуждены к длительным срокам заключения 12 участников нападения. В 2015 году осудили на пожизненный срок боевика Али Тазиева, который во время нападения на Ингушетию командовал одним из отрядов бандитов. До этого он уже был осужден пожизненно за ряд резонансных преступлений.

*Террористическая организация, запрещенная в России