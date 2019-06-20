Яценюк прокомментировал решение КС Украины по роспуску Рады

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Бывший премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что Конституционный суд стал "политическим органом" из-за решения о признании законным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении досрочных выборов.
Ранее Конституционный суд Украины признал указ Зеленского о проведении досрочных парламентских выборов конституционным.
11 июня, 18:27"Президента ‒ на крючок". Битва Рады и Зеленского в Конституционном судеКонституционный суд Украины начал рассматривать обращение Рады с просьбой проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik предположил, какие есть варианты развития ситуации.
"Конституционный суд стал политическим органом. <...> То же происходило в 2010 году. Тогда под давлением (экс-президента Украины Виктора. — Прим. ред.) Януковича Конституционный суд, наплевав на конституцию, создает так называемую коалицию "тушек", а после этого он вообще без воли украинского народа меняет украинскую конституцию. Сегодня Конституционный суд, не читая конституции, пошел на поводу у политической целесообразности", — сказал Яценюк в видеообращении, опубликованном в четверг на сайте партии.
Он считает, что в КС "осталась часть судей, для которых конституция — это не бумага с текстом, а основной закон украинского государства".
"Но плохо, что доминирующее большинство наплевало на конституцию и захотело понравиться новой украинской власти. Это будет иметь последствия как для Конституционного суда, так и для украинского государства", — подчеркнул политик.
Вскоре после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис.