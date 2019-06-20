В Дагестане откроют несколько центров паллиативной помощи

МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Власти Дагестана до 2020 года откроют несколько центров паллиативной помощи в республике, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Ранее учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера", руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер во время прямой линии с президентом РФ рассказала Владимиру Путину об отсутствии в Дагестане системы оказания паллиативной помощи на дому.

"В этом году за счет средств, выделенных из федерального бюджета, нам удалось открыть два отделения паллиативной помощи для детей и взрослых, на базе Городской клинической больницы №1 и при Детской клинической больнице №1. Палаты оснащены всем необходимым современным оборудованием. Также паллиативные койки у нас развернуты в районных больницах", - цитирует министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова пресс-служба регионального ведомства.

По данным Минздрава, в рамках региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" запланировано открытие четырех центров амбулаторной онкологической помощи, в которых предусматривается открытие кабинетов паллиативной помощи и выездной патронажной службы.

"В Кизляре такой центр появится уже в сентябре этого года. Их открытие также запланировано в Буйнакске, Избербаше и в Унцукульском районе. В соответствии с вышеуказанной программой в 2020 году предусмотрено открытие отделения реабилитации и паллиативной помощи на базе Республиканского онкологического центра", - отметил глава ведомства. Он добавил, что там же начнет свою работу школа паллиативных пациентов, где больным будет оказываться психологическая поддержка, а родственников обучать уходу за тяжелобольными близкими людьми на дому

"С учетом специфики больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом нами принято решение об открытии отделений паллиативной помощи на базе Буйнакского противотуберкулезного диспансера и Республиканского центра инфекционных болезней для больных в терминальной стадии ВИЧ-инфекцией и туберкулезных больных, которые начнут работать уже в этом году", - сказал Джамалудин Гаджиибрагимов.

Глава ведомства отметил, что республика не испытывает проблем с лекарственным обеспечением, а также функционирует телефон "горячей линии" для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.