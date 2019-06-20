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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

В Дагестане откроют несколько центров паллиативной помощи

Вчера, 19:18
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНюта Федермессер в Гостином дворе перед началом ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Нюта Федермессер в Гостином дворе перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Власти Дагестана до 2020 года откроют несколько центров паллиативной помощи в республике, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Ранее учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера", руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер во время прямой линии с президентом РФ рассказала Владимиру Путину об отсутствии в Дагестане системы оказания паллиативной помощи на дому.
"В этом году за счет средств, выделенных из федерального бюджета, нам удалось открыть два отделения паллиативной помощи для детей и взрослых, на базе Городской клинической больницы №1 и при Детской клинической больнице №1. Палаты оснащены всем необходимым современным оборудованием. Также паллиативные койки у нас развернуты в районных больницах", - цитирует министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова пресс-служба регионального ведомства.
По данным Минздрава, в рамках региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" запланировано открытие четырех центров амбулаторной онкологической помощи, в которых предусматривается открытие кабинетов паллиативной помощи и выездной патронажной службы.
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"В Кизляре такой центр появится уже в сентябре этого года. Их открытие также запланировано в Буйнакске, Избербаше и в Унцукульском районе. В соответствии с вышеуказанной программой в 2020 году предусмотрено открытие отделения реабилитации и паллиативной помощи на базе Республиканского онкологического центра", - отметил глава ведомства. Он добавил, что там же начнет свою работу школа паллиативных пациентов, где больным будет оказываться психологическая поддержка, а родственников обучать уходу за тяжелобольными близкими людьми на дому
"С учетом специфики больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом нами принято решение об открытии отделений паллиативной помощи на базе Буйнакского противотуберкулезного диспансера и Республиканского центра инфекционных болезней для больных в терминальной стадии ВИЧ-инфекцией и туберкулезных больных, которые начнут работать уже в этом году", - сказал Джамалудин Гаджиибрагимов.
Глава ведомства отметил, что республика не испытывает проблем с лекарственным обеспечением, а также функционирует телефон "горячей линии" для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.
"Распоряжением правительства республики создана рабочая межведомственная группа по организации паллиативной помощи. Со своей стороны Министерство здравоохранения Дагестана делает все возможное, чтобы облегчить страдания таких пациентов. Они обеспечены всеми необходимыми препаратами, но долгосрочный уход за ними - это вопрос социального обслуживания - открытие хосписов, возможно и за счет благотворительных средств", - заключил глава ведомства.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымАнна ФедермессерВладимир ПутинРоссияДагестанОбщество
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