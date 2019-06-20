В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"По предварительной информации, при производстве буровзрывных работ в рамках капитального ремонта участка автодороги Выборг – Светогорск с 24-го по 40-й километр произошло обрушение скалы на проезжую часть на 30-м километре. Пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение на участке автодороги Выборг – Светогорск (подъезд к МАПП "Светогорск") было полностью перекрыто в течение часа (с 13.06 до 14.06 мск). Подрядная организация сразу после случившегося привлекла к расчистке проезжей части дополнительную технику и рабочих.