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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании

Вчера, 11:27
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Среди обращений к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным практически нет вопросов об образовании, эта проблема отступила на второй план, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Например, года 2, 3, даже 4 назад очень много обращений было по проблеме образования, по проблеме ЕГЭ и так далее. В этом году практически нет. То есть (среди) свыше миллиона вопросов они, безусловно, есть, но их мало, их не так много, как было раньше. Эта проблема отступила на второй план", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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СН_ОбразованиеДмитрий ПесковПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинПолитика
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