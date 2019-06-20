Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Среди обращений к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным практически нет вопросов об образовании, эта проблема отступила на второй план, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Например, года 2, 3, даже 4 назад очень много обращений было по проблеме образования, по проблеме ЕГЭ и так далее. В этом году практически нет. То есть (среди) свыше миллиона вопросов они, безусловно, есть, но их мало, их не так много, как было раньше. Эта проблема отступила на второй план", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
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