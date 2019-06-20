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РИА Новости

В Приамурье женщина две недели истязала ребенка, оставляя ночью на холоде

10:43
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн - РИА Новости. Жительнице Зейского района Амурской области грозит до трех лет лишения свободы за почти двухнедельное истязание шестилетней девочки в ноябре 2018 года, женщина оставляла ночевать дочь своего сожителя в бане без света и отопления, а также привязывала ее к ножке стола, сообщает СУСК по региону.
Следственный отдел по городу Зея СУСК РФ по Амурской области завершил расследование уголовного дела по статье №117 УК РФ "Истязание", обвиняемой является 34-летняя жительница города. Уголовное дело направлено в суд.
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"По версии следствия, обвиняемая в период с 15 по 27 ноября 2018 года причиняла физические и психические страдания шестилетней дочери своего сожителя. В указанный период женщина отводила несовершеннолетнюю в неприспособленное для проживания помещение бани, расположенной на территории дома в селе Александровка, где в одиночестве оставляла ночевать во вредных для здоровья условиях – при отсутствии света и тепла. Кроме того, в один из этих дней женщина, применив физическую силу, привязала девочку к ножке стола на длительное время",- говорится в сообщении.
За время расследования отца девочки лишили родительских прав, а ребенка поместили в детское социальное учреждение.
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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