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РИА Новости
Культура

Лидер группы "Мумий Тролль" назвал Владивосток "городом вечного потенциала"

07:36
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© РИА Новости / Виталий АньковВантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Лидер "Мумий Тролля" Илья Лагутенко назвал свой родной Владивосток городом вечного потенциала, при этом музыкант не отказывается от постоянного места жительства в приморской столице.
"Я, собственно, от ПМЖ здесь никогда и не отказывался. К сожалению, и в этом опять приходится убеждаться, Владивосток – город вечного потенциала. Этот вечный потенциал есть, хочется с ним работать, и все, что я могу лично делать для реализации этого потенциала, я делаю", - сказал музыкант в интервью РИА Новости.
Он отметил, что при этом ему постоянно нужно передвигаться по миру с концертами.
"Это то, чем я зарабатываю себе на жизнь. Так что, отдавая себя и часть всего этого хотя бы для международного фестиваля V-ROX EXPO, я считаю, что это, может быть, такой мой небольшой, но очень весомый вклад в развитие потенциала Владивостока. Надеюсь, что еще при моей жизни я увижу его расцвет и сияние. Но если не при моей, так, может быть, это случится при жизни моих внуков", - добавил собеседник.
Открытый фестиваль культуры V-ROX EXPO состоится во Владивостоке с 21 по 23 июня, он также является наследником музыкального фестиваля V-ROX, проходившего в Приморье с 2013 по 2017 год. Прошлым летом мероприятие не состоялось из-за нехватки финансирования. В этом году ожидается выступление музыкантов из США, России, Британии, Португалии, Китая, Японии и других стран.
Читайте полный текст интервью с Ильей Лагутенко >>
Концерт группы Мумий Тролль с программой Владивосток-3000. Архивное фото
28 апреля 2016, 07:24Культура
Лидер группы "Мумий Тролль" стал почетным гражданином ВладивостокаПо традиции награждение и вручение памятных символических знаков почетному гражданину приурочено ко Дню города и вручается первыми лицами Владивостока - главой города и председателем думы.
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КультураИлья ЛагутенкоМумий ТролльВладивостокОбщество
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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