Лидер группы "Мумий Тролль" назвал Владивосток "городом вечного потенциала"

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Лидер "Мумий Тролля" Илья Лагутенко назвал свой родной Владивосток городом вечного потенциала, при этом музыкант не отказывается от постоянного места жительства в приморской столице.

"Я, собственно, от ПМЖ здесь никогда и не отказывался. К сожалению, и в этом опять приходится убеждаться, Владивосток – город вечного потенциала. Этот вечный потенциал есть, хочется с ним работать, и все, что я могу лично делать для реализации этого потенциала, я делаю", - сказал музыкант в интервью РИА Новости.

Он отметил, что при этом ему постоянно нужно передвигаться по миру с концертами.

"Это то, чем я зарабатываю себе на жизнь. Так что, отдавая себя и часть всего этого хотя бы для международного фестиваля V-ROX EXPO, я считаю, что это, может быть, такой мой небольшой, но очень весомый вклад в развитие потенциала Владивостока. Надеюсь, что еще при моей жизни я увижу его расцвет и сияние. Но если не при моей, так, может быть, это случится при жизни моих внуков", - добавил собеседник.