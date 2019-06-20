Илья Лагутенко: у нас готов материал на три новых альбома

Международный музыкальный фестиваль V-ROX EXPO стартует во Владивостоке 21 июня после годичного перерыва. Накануне масштабного мероприятия его организатор и лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко рассказал в интервью РИА Новости о своей первой рок-группе, желании выступить в КНДР и вечном потенциале приморской столицы. Беседовала Надежда Егорова.

– Планируются ли у вас международные проекты, сотрудничество с иностранными артистами?

– У меня оно постоянно идет. В этом году исполняется 40 лет с тех пор, как я создал свою первую рок-группу, представляете? Это я узнал, потому что мама случайно нашла мой дневник, который родители заставляли меня писать: "Пиши, потом почитаешь". Я ленился, конечно... Но там описаны события 1979 года и указано, что в мае я и мой друг Пашка, друг по лестничной площадке, он сверху жил, сначала играли в солдатиков, а потом решили создать рок-группу. Первая запись у нас была – альбом для Японии "Коничива". Мы сразу замахивались на Японию, хотя даже не представляли тогда, где это.

Так что такое сотрудничество идет. Только что выпустили сборник ремиксов "Жимолость", там как раз международное сотрудничество налицо. Это был интересный опыт, потому что выпускали не мы, а через питерских ребят, группу Kito Jempere. Они много работают с европейскими артистами. Мы хотели посмотреть, что получится, и получилось интересно.

– Продолжая тему международного сотрудничества, в свете недавнего визита в РФ лидера КНДР Ким Чен Ына не хотели бы дать концерт в Северной Корее?

– Я бы с удовольствием выступил в любой точке света, и все, что мне доступно, мы пытаемся сделать. Это выглядит сейчас фантастически, но если к этому прилагать какие-то усилия... Хотя я примерно представляю, как это все могло бы получиться.

С нашим нынешним ди-джеем Сашей Холенко мы познакомились на фестивале искусств в Норвегии, где было много музыкантов со всего мира. И мы до сих пор вспоминаем, как там выступила группа северокорейских детей-гитаристов. С ними была куча чекистов. Но всем понравилось, все хлопали – это такая экзотика. Я тоже понимаю, что если бы мы когда-либо добрались (в КНДР – ред.), то это тоже была бы экзотика. Но жизнь в экзотике – она стоит того.

– Вы участвуете во многих природоохранных проектах, в том числе подписали обращение к властям РФ по косаткам из бухты Средняя. Как считаете, чем закончится эта история?

– Я так понимаю, история еще не закончилась и, по-моему, никогда не закончится, к большому моему сожалению… Что касается моей природоохранной деятельности, в свое время я был патроном на то время существовавшего российско-британского фонда "Амур". Он уже много лет не существует, потому что задача была в том, чтобы привлечь внимание не только общественности, но и государства, и, я думаю, нам это удалось. Кульминацией был "Тигриный саммит" в 2011 году, когда государство пересмотрело свое отношение к проблеме амурского тигра, были созданы совершенно новые структуры. Сейчас есть центр "Амурский тигр", который является головным и единственным, кто вникает в эту проблему и занимается ею очень эффективно.

С тех пор я состоял в советах многих международных организаций, но большинство их прекратило свое существование в стране: или был выработан ресурс, или они реформировались. С WWF (Всемирный фонд дикой природы – ред.) продолжаем работать.

– Нет ли у вас планов стать хранителем еще одного леопарда из приморского нацпарка "Земля леопарда"?

– Тогда была печальная история с нашим Меамуром (названный группой леопард, который погиб под колесами автомобиля. – ред.), у меня дети потом переживали. Поэтому, честно говоря, может, назвать леопарда я и хотел бы, но вся эта ситуация не совсем то, что нужно делать сейчас.

– Как вы оцениваете развитие Владивостока в последние годы? Не планируете ли вернуться сюда на постоянное место жительства?

– Я, собственно, от ПМЖ здесь никогда и не отказывался. К сожалению, и в этом опять приходится убеждаться, Владивосток – город вечного потенциала. Этот вечный потенциал есть, хочется с ним работать, и все, что я могу лично делать для реализации этого потенциала, я делаю. Но моя основная деятельность – музыкальная, гастрольная и мне постоянно нужно передвигаться по миру, по городам со своими концертами. Это то, чем я зарабатываю себе на жизнь. Так что, отдавая себя и часть всего этого хотя бы для международного фестиваля V-ROX EXPO, я считаю, может быть, это такой мой небольшой, но очень весомый вклад в развитие потенциала Владивостока. Надеюсь, что еще при моей жизни я увижу его расцвет и сияние. Но если не при моей, так, может быть, это случится при жизни моих внуков.

– Работаете над новым альбомом?

– Да, причем у нас готово три новых альбома, вернее, материала на три альбома. Мы в перерыве между гастролями в этому году проводим очень много времени в звукозаписи, в поисках себя заново и останавливаться не намерены.

– Это будет что-то новое?