Бывший северокорейский дипломат заявил о поиске нового подхода КНДР к США

Рукопожатие лидеров США и Северной Кореи на саммите в Сингапуре. 12 июня 2018

Рукопожатие лидеров США и Северной Кореи на саммите в Сингапуре. 12 июня 2018

© AP Photo / Evan Vucci Рукопожатие лидеров США и Северной Кореи на саммите в Сингапуре. 12 июня 2018

ТОКИО, 20 июн - РИА Новости. КНДР использует начинающийся в четверг визит в Пхеньян председателя КНР Си Цзиньпина для того, чтобы передать через него президенту США Дональду Трампу предложения к новому американо-северокорейскому саммиту и избежать новых санкций, заявил в четверг в Токио бывший советник-посланник посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо.

Летом 2016 году вместе с семьей он не вернулся в Пхеньян и бежал в Южную Корею. В Токио он выступил на пресс-конференции в Клубе иностранных корреспондентов в Японии.

"Сейчас КНДР хочет найти новый подход (к США) через визит Си Цзиньпина", - сказал Тхэ Ён Хо. Например, лидер КНДР Ким Чен Ын "может отказаться от ядерных объектов, что его просил сделать Трамп в Ханое".

"Если Трамп согласится принять это, то Ким Чен Ын сможет избежать обсуждения с ним вопроса об уже существующих у Пхеньяна ядерных ракетах. Если Ким Чем Ын убедит в этом Трампа, и сохранит еще на несколько лет такие ракеты, это даст ему основание утверждать, что Северная Корея признана как новая ядерная держава в регионе", - сказал бывший северокорейский дипломат.

По его мнению, Ким Чен Ын использует Си Цзиньпина как посредника на саммите "большой двадцатки" в Осаке в конце июня, и там китайский лидер сможет передать позицию Северной Кореи Трампу.

"Дальше все будет зависеть от того, примет ли Трамп это предложение", - подчеркнул Тхэ Ён Хо.