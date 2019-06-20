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РИА Новости

Бывший северокорейский дипломат заявил о поиске нового подхода КНДР к США

06:50
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© AP Photo / Evan VucciРукопожатие лидеров США и Северной Кореи на саммите в Сингапуре. 12 июня 2018
Рукопожатие лидеров США и Северной Кореи на саммите в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Рукопожатие лидеров США и Северной Кореи на саммите в Сингапуре. 12 июня 2018
ТОКИО, 20 июн - РИА Новости. КНДР использует начинающийся в четверг визит в Пхеньян председателя КНР Си Цзиньпина для того, чтобы передать через него президенту США Дональду Трампу предложения к новому американо-северокорейскому саммиту и избежать новых санкций, заявил в четверг в Токио бывший советник-посланник посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо.
Летом 2016 году вместе с семьей он не вернулся в Пхеньян и бежал в Южную Корею. В Токио он выступил на пресс-конференции в Клубе иностранных корреспондентов в Японии.
"Сейчас КНДР хочет найти новый подход (к США) через визит Си Цзиньпина", - сказал Тхэ Ён Хо. Например, лидер КНДР Ким Чен Ын "может отказаться от ядерных объектов, что его просил сделать Трамп в Ханое".
"Если Трамп согласится принять это, то Ким Чен Ын сможет избежать обсуждения с ним вопроса об уже существующих у Пхеньяна ядерных ракетах. Если Ким Чем Ын убедит в этом Трампа, и сохранит еще на несколько лет такие ракеты, это даст ему основание утверждать, что Северная Корея признана как новая ядерная держава в регионе", - сказал бывший северокорейский дипломат.
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По его мнению, Ким Чен Ын использует Си Цзиньпина как посредника на саммите "большой двадцатки" в Осаке в конце июня, и там китайский лидер сможет передать позицию Северной Кореи Трампу.
"Дальше все будет зависеть от того, примет ли Трамп это предложение", - подчеркнул Тхэ Ён Хо.
В Сингапуре 12 июня прошлого года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. В США выступают за ужесточение санкций против Северной Кореи.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнСи ЦзиньпинКитайКНДРСШАВ мире
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