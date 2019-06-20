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РИА Новости

В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США

06:17
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk на юге Ирана, передает телеканал Press TV.
В сообщении говорится, что инцидент произошел в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган после того, как БПЛА нарушил воздушное пространство страны.
В свою очередь, представитель Центрального командования ВС США сказал, что американских беспилотников над воздушным пространством Ирана сегодня не было.

Ситуация в отношениях между США и Ираном

В последнее время ситуация в отношениях между странами значительно обострилась.
Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана, а также объявил КСИР террористической организацией.
В ответ Тегеран признал американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) террористической организацией, а сами США "государством — спонсором терроризма".
После этого Вашингтон направил к берегам Исламской Республики авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики.
Дональд Трамп, как и иранский верховный лидер Али Хаменеи, заявил, что не хочет войны, однако позднее американский президент уточнил, что США могут пойти на военные действия, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия.
Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
17 июня, 20:48
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975201971434
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Персидский заливКорпус стражей исламской революцииИранСШАВ мире
Популярные комментарии
И никаких перехватов, никаких озабоченностей... Просто взяли и сбил нна...
20 июня, 06:37
Валерий Синельников
131520115
Иран - это амерам не Ирак. Сунутся - кровью умоются и получат на орехи.
20 июня, 06:28
Андрей Левицкий
105010118
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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