В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk на юге Ирана, передает телеканал Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk на юге Ирана, передает телеканал Press TV

В сообщении говорится, что инцидент произошел в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган после того, как БПЛА нарушил воздушное пространство страны.

В свою очередь, представитель Центрального командования ВС США сказал, что американских беспилотников над воздушным пространством Ирана сегодня не было.

IRGC-affiliated FarsNews says the IRGC has shot down a US surveillance drone, RQ-4 Goobal Hawk, when it was "flying over Iran southern sealines" In the Persian Gulf. https://t.co/iWbCsHvFwx pic.twitter.com/pCSZ0TBWmH — Hadi Nili (@HadiNili) June 20, 2019

Ситуация в отношениях между США и Ираном

В последнее время ситуация в отношениях между странами значительно обострилась.

Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана, а также объявил КСИР террористической организацией.

В ответ Тегеран признал американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) террористической организацией, а сами США "государством — спонсором терроризма".

После этого Вашингтон направил к берегам Исламской Республики авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики.