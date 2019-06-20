В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник Global Hawk на юге Ирана, передает телеканал Press TV.
В сообщении говорится, что инцидент произошел в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган после того, как БПЛА нарушил воздушное пространство страны.
В свою очередь, представитель Центрального командования ВС США сказал, что американских беспилотников над воздушным пространством Ирана сегодня не было.
IRGC-affiliated FarsNews says the IRGC has shot down a US surveillance drone, RQ-4 Goobal Hawk, when it was "flying over Iran southern sealines" In the Persian Gulf. https://t.co/iWbCsHvFwx pic.twitter.com/pCSZ0TBWmH— Hadi Nili (@HadiNili) June 20, 2019
Ситуация в отношениях между США и Ираном
В последнее время ситуация в отношениях между странами значительно обострилась.
Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана, а также объявил КСИР террористической организацией.
В ответ Тегеран признал американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) террористической организацией, а сами США "государством — спонсором терроризма".
После этого Вашингтон направил к берегам Исламской Республики авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики.
Дональд Трамп, как и иранский верховный лидер Али Хаменеи, заявил, что не хочет войны, однако позднее американский президент уточнил, что США могут пойти на военные действия, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия.