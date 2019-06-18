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РИА Новости

Трамп допустил возможность войны с Ираном из-за ядерного оружия

Вчера, 17:32
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© Фото : Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Фото : Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может предпринять военные действия в отношении Ирана, чтобы предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.
Президента спросили, какие действия могут привести его к тому, чтобы рассмотреть возможность войны с Ираном. "Определенно, я бы пошел на это из-за ядерных вооружений... А насчет остального я бы поставил знак вопроса", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
При этом Трамп назвал нападение на танкеры в Оманском заливе, в которых США обвиняют Иран, "очень незначительными".
Отвечая на вопрос, рассматривает ли он военные действия в отношении Ирана, Трамп заявил: "Я бы так не сказал. Я вообще не могу такое сказать".
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По его словам, Оманский залив сейчас менее стратегически важен для США, чем раньше. Он упомянул Китай и Японию как страны, которые все еще полагаются на регион в том, что касается значительной части их нефти. "Другие получают большое количество нефти оттуда. Мы получаем очень мало", - сказал он.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, была торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения этому нет. Все члены экипажа Front Altair были эвакуированы на территорию Ирана, членов экипажа Kokuka Courageous подобрал американский эсминец. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Ранее США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
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За месяц до этого инцидента четыре судна, в том числе два саудовских танкера, подверглись диверсии в территориальных водах ОАЭ вблизи порта Фуджейра. По данным МИД ОАЭ, в результате этого инцидента никто не пострадал. Как отметил в интервью телеканалу "Аль-Арабия" глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейид Аль Нахайян начатое Эмиратами совместно с другими странами расследование не нашло достаточных доказательств причастности какой-либо страны к этому инциденту.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеДональд ТрампИранСШАВ мире
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