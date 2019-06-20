Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Цены на свинину в России в настоящий момент показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года, в то же время цена на мясо птицы начала восстанавливаться с низких уровней предыдущих лет, говорят эксперты.

"Мы ожидаем сохранения высоких темпов производства до конца года, поэтому в целом прогнозируем, что среднегодовая оптовая цена в этом году на свиные полутуши будет на 5-10% ниже, чем в 2018 году. Сейчас она находится примерно на уровне января, немного ниже; после скачка в начале майских праздников цена пошла вниз", - сказал РИА Новости глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По его оценке, на середину июня полутуши на оптовом рынке стоили примерно 145-150 рублей за килограмм, а перед началом сезона, в конце апреля - достигали в цене 170-175. Снижение цены в последние недели связано, во-первых, с тем, что внутреннее производство растет высокими темпами (за первые четыре месяца 2019 года индустриальное свиноводство выросло более чем на 7%), во-вторых - с ростом объемов импорта, так как Бразилия в конце 2018 года вернула себе право поставлять свинину и говядину на российский рынок. "Соответственно, усиление конкуренции в данном случае не перевешивает растущий спрос на фоне теплой погоды, и можно сказать, что шашлычный сезон начался хорошо", - констатирует эксперт.

Чем ниже, тем хуже

Четыре года назад свиные полутуши на оптовом рынке стоили, как и в апреле - порядка 170-180 рублей за килограмм, но себестоимость производства в начале текущего года выросла на 15-20% по разным компаниям. "Слишком низкие цены играют с нами злую шутку. Потребитель привыкает к ним, не понимая, что производитель теряет деньги. Но если одновременно разоряются несколько заметных игроков, то предложение резко падает, и мы имеем очень быстрый рост цен", - сказал Юшин, напомнив о недавнем снижении цен на мясо птицы из-за избыточного предложения в последние два года, которое привело к тому, что ряд заметных производителей прекратил свое существование ("Белая птица").

Он обратил внимание на начавшееся повышение цен на мясо птицы во второй половине 2018 и в начале 2019 года. "Я вижу, что темпы роста производства мяса птицы немного восстанавливаются", - считает эксперт. Он добавил, что оптовые цены на тушки бройлеров сейчас составляют примерно от 115 до 125 рублей за килограмм, в начале года были от 105 до 115 рублей, а в 2017 году и частично в 2018 году - оценивались в 90-95 рублей.

Сезон шашлыка

В свою очередь, зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов напоминает про сезонные факторы ценообразования. "Это традиционное сезонное повышение, обусловленное ростом спроса в связи с началом шашлычного периода. Кроме того, так как птица хуже переносит жару, посадки на птицефабриках летом несколько ниже, чем обычно. Однако рост в опте небольшой, он находится в пределах 5%: со 102-103 рубля за килограмм цена выросла до 108-109 рублей за килограмм. В рознице цена на указанный вид продукции сегодня стабильна", - констатирует Леонов.

Он добавил, что дальнейшая динамика цены будет зависеть от баланса спроса и предложения на рынке, при этом традиционно повышение цен на мясо длится на протяжении всего лета ("шашлычного сезона"). "Стоит отметить, что большинство продаж данной категории осуществляются по скидкам и акциям. Кроме того, ключевым сдерживающим фактором роста остается низкая покупательная способность населения", - сказал эксперт.