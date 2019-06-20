Игрушки Киану Ривза, плейбой Микки Рурк, любовь, робот и ужасы: кино недели

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Новая "История игрушек" спешит навстречу приключениям, "Дылда" живет в постблокадном Ленинграде, звезды говорят о любви к Берлину, а "Дитя робота" растет под землей. РИА Новости рассказывает, на какие фильмы стоит обратить внимание на этой неделе.
"Дылда"
Почувствовать атмосферу послевоенного Ленинграда можно, посмотрев новый фильм ученика Александра Сокурова — Кантемира Балагова. Мировая премьера второй полнометражной работы режиссера состоялась на 72-м Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд" и была отмечена призом за режиссеру и наградой международной ассоциации кинопрессы FIPRESСI.
Главные действующие лица в картине — две девушки, которые возвращаются с фронта в конце 1945 года и пытаются наладить новую, мирную жизнь. Сложность в том, что героини, как и постблокадный город, изранены войной: вернуться к прежнему существованию оказывается не так-то просто.
По признанию режиссера, на создание фильма его вдохновила книга Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо". Балагов намеренно сделал свою картину не черно-белой, а цветной: через ржавые, пестрые цвета он показывает противоречие ярких красок и тяжелой реальности.
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana MukhamedzyanovaКадр из фильма "Дылда"
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Кадр из фильма "Дылда"
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
© предоставлено пресс-службой фильма/Liana MukhamedzyanovaКадр из фильма "Дылда"
2 из 4
Кадр из фильма "Дылда"
© предоставлено пресс-службой фильма/Liana Mukhamedzyanova
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana MukhamedzyanovaКадр из фильма "Дылда"
3 из 4
Кадр из фильма "Дылда"
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana MukhamedzyanovaКадр из фильма "Дылда"
4 из 4
Кадр из фильма "Дылда"
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
1 из 4
Кадр из фильма "Дылда"
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
2 из 4
Кадр из фильма "Дылда"
© предоставлено пресс-службой фильма/Liana Mukhamedzyanova
3 из 4
Кадр из фильма "Дылда"
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
4 из 4
Кадр из фильма "Дылда"
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
"Берлин, я люблю тебя"
Очередной альманах — признание в любви к городу. Вслед за картинами "Париж, я люблю тебя" и "Нью-Йорк, я люблю тебя", четыре режиссера объединяются, чтобы спеть хвалебную оду мегаполису. Но в итоге главным украшением фильма стала не сама столица, а актеры.
Кира Найтли, Хелен Миррен, Люк Уилсон, Джим Стерджесс, Микки Рурк и другие — совершенно обычные люди, чьи истории — смешные, романтичные, драматичные или фантастические — переплетаются в космополитичном Берлине. Зрители узнают, сможет ли пожилой ловелас добиться взаимности у очередной красотки, получится ли у пресытившегося голливудскими тусовками известного режиссера обрести вкус к жизни, а также какую роль сыграет мальчик-иностранец в примирении светской львицы и ее дочери.
© предоставлено пресс-службой фильмаКадр из фильма "Берлин, я люблю тебя"
1 из 4
Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя"
© предоставлено пресс-службой фильма
© предоставлено пресс-службой фильмаКадр из фильма "Берлин, я люблю тебя"
2 из 4
Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя"
© предоставлено пресс-службой фильма
© предоставлено пресс-службой фильма / Martin Nicholas KunzКадр из фильма "Берлин, я люблю тебя"
3 из 4
Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя"
© предоставлено пресс-службой фильма / Martin Nicholas Kunz
© Rheingold Films, Shotz Fiction Film, 2019Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя"
4 из 4
Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя"
© Rheingold Films, Shotz Fiction Film, 2019
1 из 4
Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя"
© предоставлено пресс-службой фильма
2 из 4
Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя"
© предоставлено пресс-службой фильма
3 из 4
Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя"
© предоставлено пресс-службой фильма / Martin Nicholas Kunz
4 из 4
Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя"
© Rheingold Films, Shotz Fiction Film, 2019
"История игрушек 4"
Продолжение культовой саги про астронавта Базза, ковбоя Вуди, тиранозавра Рекса и остальной команды говорящих игрушек. Режиссером анимационного приключения выступил Джош Кули, а одним из сценаристов — актриса Рашида Джонс.
Герои по-прежнему говорят голосами Тома Хэнкса, Тима Аллена, Джима Варни и других. В качестве приглашенной звезды выступает Киану Ривз — он озвучил Дюка Кабума (в русском дубляже — Дюка Бубумса).
На этот раз героям предстоит составить компанию своей новой хозяйке Бонни, которая должна пойти в детский сад. Разумеется, без недоразумений и авантюр не обойдется — игрушки отправятся в неожиданное путешествие с погонями, встретятся со старыми друзьями и станут свидетелями романтической истории.
© Pixar, Walt Disney, 2019Кадр из мультфильма "История игрушек 4"
1 из 4
Кадр из мультфильма "История игрушек 4"
© Pixar, Walt Disney, 2019
© Pixar, Walt Disney / Предоставлено пресс-службой WDSSPRКадр из мультфильма "История игрушек 4"
2 из 4
Кадр из мультфильма "История игрушек 4"
© Pixar, Walt Disney / Предоставлено пресс-службой WDSSPR
© Pixar, Walt Disney / Предоставлено пресс-службой WDSSPRКадр из мультфильма "История игрушек 4"
3 из 4
Кадр из мультфильма "История игрушек 4"
© Pixar, Walt Disney / Предоставлено пресс-службой WDSSPR
© Pixar, Walt Disney, 2019Кадр из мультфильма "История игрушек 4"
4 из 4
Кадр из мультфильма "История игрушек 4"
© Pixar, Walt Disney, 2019
1 из 4
Кадр из мультфильма "История игрушек 4"
© Pixar, Walt Disney, 2019
2 из 4
Кадр из мультфильма "История игрушек 4"
© Pixar, Walt Disney / Предоставлено пресс-службой WDSSPR
3 из 4
Кадр из мультфильма "История игрушек 4"
© Pixar, Walt Disney / Предоставлено пресс-службой WDSSPR
4 из 4
Кадр из мультфильма "История игрушек 4"
© Pixar, Walt Disney, 2019
"Дитя робота"
© Penguin Empire, Southern Light Films, 2019Кадр из фильма "Дитя робота"
© Penguin Empire, Southern Light Films, 2019
Кадр из фильма "Дитя робота"
Любители фантастических ужастиков оценят "Дитя робота" с Хилари Суонк в главной роли. Премьера фильма состоялась в официальной программе Международного кинофестиваля "Сандэнс" и была тепло встречена зрителями.
Человечество вымирает после глобального катаклизма, а тем временем в подземном бункере автоматически активизируется робот-гуманоид "Мать" (аварийная программа). Ее задача — вырастить из эмбриона человеческое дитя. "Дочь" робота растет и воспитывается под бережным присмотром глубоко под землей.
Но однажды покой бункера нарушает женщина с просьбой о помощи, и привычная картина мира дочери робота переворачивается с ног на голову. Гостья утверждает, что некоторые люди выжили, а роботы не так просты, как кажутся. На протяжении двух часов зрителям предстоит следить за эмоциями компьютерной программы, если таковые существуют, и гадать, кто же говорит правду.