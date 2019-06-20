Игрушки Киану Ривза, плейбой Микки Рурк, любовь, робот и ужасы: кино недели

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Новая "История игрушек" спешит навстречу приключениям, "Дылда" живет в постблокадном Ленинграде, звезды говорят о любви к Берлину, а "Дитя робота" растет под землей. РИА Новости рассказывает, на какие фильмы стоит обратить внимание на этой неделе.

"Дылда"

Почувствовать атмосферу послевоенного Ленинграда можно, посмотрев новый фильм ученика Александра Сокурова — Кантемира Балагова. Мировая премьера второй полнометражной работы режиссера состоялась на 72-м Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд" и была отмечена призом за режиссеру и наградой международной ассоциации кинопрессы FIPRESСI.

Главные действующие лица в картине — две девушки, которые возвращаются с фронта в конце 1945 года и пытаются наладить новую, мирную жизнь. Сложность в том, что героини, как и постблокадный город, изранены войной: вернуться к прежнему существованию оказывается не так-то просто.

По признанию режиссера, на создание фильма его вдохновила книга Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо". Балагов намеренно сделал свою картину не черно-белой, а цветной: через ржавые, пестрые цвета он показывает противоречие ярких красок и тяжелой реальности.

© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova Кадр из фильма "Дылда" 1 из 4 Кадр из фильма "Дылда" © предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova © предоставлено пресс-службой фильма/Liana Mukhamedzyanova Кадр из фильма "Дылда" 2 из 4 Кадр из фильма "Дылда" © предоставлено пресс-службой фильма/Liana Mukhamedzyanova © предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova Кадр из фильма "Дылда" 3 из 4 Кадр из фильма "Дылда" © предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova © предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova Кадр из фильма "Дылда" 4 из 4 Кадр из фильма "Дылда" © предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova 1 из 4 Кадр из фильма "Дылда" © предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova 2 из 4 Кадр из фильма "Дылда" © предоставлено пресс-службой фильма/Liana Mukhamedzyanova 3 из 4 Кадр из фильма "Дылда" © предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova 4 из 4 Кадр из фильма "Дылда" © предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova

"Берлин, я люблю тебя"

Очередной альманах — признание в любви к городу. Вслед за картинами "Париж, я люблю тебя" и "Нью-Йорк, я люблю тебя", четыре режиссера объединяются, чтобы спеть хвалебную оду мегаполису. Но в итоге главным украшением фильма стала не сама столица, а актеры.

Кира Найтли, Хелен Миррен, Люк Уилсон, Джим Стерджесс, Микки Рурк и другие — совершенно обычные люди, чьи истории — смешные, романтичные, драматичные или фантастические — переплетаются в космополитичном Берлине. Зрители узнают, сможет ли пожилой ловелас добиться взаимности у очередной красотки, получится ли у пресытившегося голливудскими тусовками известного режиссера обрести вкус к жизни, а также какую роль сыграет мальчик-иностранец в примирении светской львицы и ее дочери.

© предоставлено пресс-службой фильма Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя" 1 из 4 Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя" © предоставлено пресс-службой фильма © предоставлено пресс-службой фильма Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя" 2 из 4 Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя" © предоставлено пресс-службой фильма © предоставлено пресс-службой фильма / Martin Nicholas Kunz Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя" 3 из 4 Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя" © предоставлено пресс-службой фильма / Martin Nicholas Kunz © Rheingold Films, Shotz Fiction Film, 2019 Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя" 4 из 4 Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя" © Rheingold Films, Shotz Fiction Film, 2019 1 из 4 Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя" © предоставлено пресс-службой фильма 2 из 4 Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя" © предоставлено пресс-службой фильма 3 из 4 Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя" © предоставлено пресс-службой фильма / Martin Nicholas Kunz 4 из 4 Кадр из фильма "Берлин, я люблю тебя" © Rheingold Films, Shotz Fiction Film, 2019

"История игрушек 4"

Продолжение культовой саги про астронавта Базза, ковбоя Вуди, тиранозавра Рекса и остальной команды говорящих игрушек. Режиссером анимационного приключения выступил Джош Кули, а одним из сценаристов — актриса Рашида Джонс.

Герои по-прежнему говорят голосами Тома Хэнкса, Тима Аллена, Джима Варни и других. В качестве приглашенной звезды выступает Киану Ривз — он озвучил Дюка Кабума (в русском дубляже — Дюка Бубумса).

На этот раз героям предстоит составить компанию своей новой хозяйке Бонни, которая должна пойти в детский сад. Разумеется, без недоразумений и авантюр не обойдется — игрушки отправятся в неожиданное путешествие с погонями, встретятся со старыми друзьями и станут свидетелями романтической истории.

© Pixar, Walt Disney, 2019 Кадр из мультфильма "История игрушек 4" 1 из 4 Кадр из мультфильма "История игрушек 4" © Pixar, Walt Disney, 2019 © Pixar, Walt Disney / Предоставлено пресс-службой WDSSPR Кадр из мультфильма "История игрушек 4" 2 из 4 Кадр из мультфильма "История игрушек 4" © Pixar, Walt Disney / Предоставлено пресс-службой WDSSPR © Pixar, Walt Disney / Предоставлено пресс-службой WDSSPR Кадр из мультфильма "История игрушек 4" 3 из 4 Кадр из мультфильма "История игрушек 4" © Pixar, Walt Disney / Предоставлено пресс-службой WDSSPR © Pixar, Walt Disney, 2019 Кадр из мультфильма "История игрушек 4" 4 из 4 Кадр из мультфильма "История игрушек 4" © Pixar, Walt Disney, 2019 1 из 4 Кадр из мультфильма "История игрушек 4" © Pixar, Walt Disney, 2019 2 из 4 Кадр из мультфильма "История игрушек 4" © Pixar, Walt Disney / Предоставлено пресс-службой WDSSPR 3 из 4 Кадр из мультфильма "История игрушек 4" © Pixar, Walt Disney / Предоставлено пресс-службой WDSSPR 4 из 4 Кадр из мультфильма "История игрушек 4" © Pixar, Walt Disney, 2019

"Дитя робота"

© Penguin Empire, Southern Light Films, 2019 Кадр из фильма "Дитя робота" © Penguin Empire, Southern Light Films, 2019 Кадр из фильма "Дитя робота"

Любители фантастических ужастиков оценят "Дитя робота" с Хилари Суонк в главной роли. Премьера фильма состоялась в официальной программе Международного кинофестиваля "Сандэнс" и была тепло встречена зрителями.

Человечество вымирает после глобального катаклизма, а тем временем в подземном бункере автоматически активизируется робот-гуманоид "Мать" (аварийная программа). Ее задача — вырастить из эмбриона человеческое дитя. "Дочь" робота растет и воспитывается под бережным присмотром глубоко под землей.