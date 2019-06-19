На Украине выставили на торги картину с обнаженным Порошенко

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Картину под названием "Петр уже пятый" с обнаженным экс-президентом Украины Петром Порошенко выставили на аукцион, который проводится в Facebook в среду.
Партия Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на пятое место в парламентском рейтинге, за месяц до выборов в Верховную раду ее готовы поддержать 5% респондентов, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
"В день падения рейтинга ПП (Петра Порошенко - ред.) выставляю на аукцион легендарную картину. Их в природе две штуки. Первая в частной коллекции. Вторая может стать вашей. Целая история. Целая эпоха", - говорится в сообщении пользователя соцсети Светланы Крюковой.
Стартовая цена картины 600 долларов, аукцион продлится до 22.00.
"Хороша для кухонного интерьера. Или гостиной. Название "Петр уже Пятый", - добавляет автор произведения.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.