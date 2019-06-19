Партия Порошенко опустилась на пятое место рейтинга выборов в Раду

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на пятое место в парламентском рейтинге, за месяц до выборов в Верховную раду ее готовы поддержать 5% респондентов, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Ранее центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко опубликовали данные исследования, согласно которым партию "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского были готовы поддержать 47,5%, "Оппозиционную платформу - За жизнь" Юрия Бойко - 11%, "Батькивщину" Юлии Тимошенко 8,7%, "Европейскую солидарность" экс-главы государства Петра Порошенко 8,3%, партию "Голос" украинского музыканта Святослава Вакарчука 5,3%.

"Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также пока преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,1%), партия "Голос" (8,1%), "Батькивщина" (7,3%). "Европейская Солидарность" (5,0%)", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте "Рейтинга" .

Остальные партии пока не преодолевают 5% барьер. Партию "Сила и честь" Игоря Смешко готовы поддержать 4,1%, партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 2,2%, "Радикальная партия" Олега Ляшко набрала - 2,1%, партию "Свобода" Олега Тягныбока - 2,1%.

Опрос проводился методом формализованного интервью с 8 по 12 июня 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.