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РИА Новости

В Ленинградской области нашли оставленного на улице младенца

Вчера, 21:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии передали врачам скорой помощи новорожденную девочку, которая была обнаружена на улице в городе Колпино, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
К наряду вневедомственной охраны днем в среду обратился 66-летний мужчина, который сообщил о том, что во время прогулки с собакой обнаружил младенца в кустах около дома 27 на Советском бульваре в Колпино.
"Сотрудники Росгвардии, прибыв на указанное место, обнаружили лежащую на земле новорожденную девочку, подающую признаки жизни. Взрослых людей около ребенка не было. Наряд вневедомственной охраны сразу же вызвал скорую помощь и передал ребенка прибывшим врачам", - сообщает ведомство на своей станице в соцсети "ВКонтакте".
По предварительной информации, девочка родилась всего за 2-3 часа до момента обнаружения.
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