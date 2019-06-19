В Ленинградской области нашли оставленного на улице младенца

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии передали врачам скорой помощи новорожденную девочку, которая была обнаружена на улице в городе Колпино, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

К наряду вневедомственной охраны днем в среду обратился 66-летний мужчина, который сообщил о том, что во время прогулки с собакой обнаружил младенца в кустах около дома 27 на Советском бульваре в Колпино.