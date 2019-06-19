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РИА Новости

ЦИК Украины зарегистрировал 233 международных наблюдателя на выборах в Раду

Вчера, 20:36
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
© РИА Новости
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Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании в среду зарегистрировала 233 международных наблюдателя на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщила в пресс-служба ЦИК
"Комиссия зарегистрировала 190 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
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По данным ЦИК, были зарегистрированы наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международной неправительственной организации Canadem , Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).
"По состоянию на 19 июня комиссией зарегистрировано 233 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций", - говорится в сообщении.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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