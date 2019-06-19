ЦИК Украины зарегистрировал 233 международных наблюдателя на выборах в Раду

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины на заседании в среду зарегистрировала 233 международных наблюдателя на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщила в пресс-служба ЦИК

"Комиссия зарегистрировала 190 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook

По данным ЦИК, были зарегистрированы наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международной неправительственной организации Canadem , Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

"По состоянию на 19 июня комиссией зарегистрировано 233 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций", - говорится в сообщении.