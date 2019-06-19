В ОБСЕ призвали к прозрачному расследованию дела дагестанского журналиста

ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду призвал к тщательному и прозрачному расследованию в Дагестане дела журналиста региональной газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма.

Ранее на сайте регионального еженедельника "Черновик" появилась информация о том, что следственные органы Дагестана подозревают редактора отдела "Религия" Гаджиева в финансировании терроризма. Во вторник Советский районный суд Махачкалы на заседании в закрытом режиме арестовал Гаджиева на два месяца. Уполномоченный по правам человека республики Дагестан Джамал Алиев возьмет на контроль ход расследования дела.