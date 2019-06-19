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РИА Новости

В ОБСЕ призвали к прозрачному расследованию дела дагестанского журналиста

Вчера, 17:15
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ВЕНА, 19 июн - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду призвал к тщательному и прозрачному расследованию в Дагестане дела журналиста региональной газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, подозреваемого в финансировании терроризма.
"Я обеспокоен арестом журналиста новостного портала "Черновик" Абдулмумина Гаджиева по обвинению в терроризме в Дагестане. Властям следует провести тщательное и прозрачное расследование предъявленных ему обвинений", - написал Дезир в Twitter.
Ранее на сайте регионального еженедельника "Черновик" появилась информация о том, что следственные органы Дагестана подозревают редактора отдела "Религия" Гаджиева в финансировании терроризма. Во вторник Советский районный суд Махачкалы на заседании в закрытом режиме арестовал Гаджиева на два месяца. Уполномоченный по правам человека республики Дагестан Джамал Алиев возьмет на контроль ход расследования дела.
Вчера, 13:32
Омбудсмен возьмет на контроль дело арестованного журналиста "Черновика"
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Арлем ДезирОБСЕРоссияДагестанВ мире
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