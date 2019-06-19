Власти Ленобласти проверят воздействие промпредприятий на экологию Волхова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области проведут комплексную оценку влияния на здоровье жителей Волхова деятельности промышленных предприятий, сообщил РИА новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, губернатор области Александр Дрозденко распорядился выделить из регионального резервного фонда средства на проведение такой проверки. Соответствующее решение было озвучено на выездном заседании общественного экологического совета при губернаторе, которое состоялось на волховском филиале холдинга "ФосАгро" — АО "Апатит".

"По поручению губернатора создана межведомственная комиссия по контролю экологической безопасности городского воздуха в Волхове. В ее состав вошли представители федеральных ведомств – Росприроднадзора и Роспотребнадзора, комитета госэкоконтроля Ленинградской области, администрации региона, а также жители города. В Волховском районе ведется постоянный мониторинг качества воздуха, проверяется содержание опасных веществ в воздухе в пределах санитарно-защитной зоны АО "Апатит" и на городских улицах", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, кроме того, в городе создан общественный экологический совет. Вместе с проверяющими органами и жителями города он согласовывает места установки стационарных и мобильных постов измерительных станций и ведет публичный контроль измерений.

По словам представителя пресс-службы обладминистрации, компания "ФосАгро" планирует направить более четырех миллиардов рублей на реализацию экологических проектов на филиале АО "Апатит", а также еще 11,5 миллиарда рублей на внедрение технологий, непосредственно влияющих на снижение воздействия на воздух и на водные объекты.