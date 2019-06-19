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2019-06-19T10:42Z
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РИА Новости

Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"

Вчера, 10:38
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мухи дрозофилы, отправленные в космос на биоспутнике "Фотон-М" в 2014 году, мутировали во время полета, адаптировавшись к невесомости, а во время повторного полета в космос ген "включился" и насекомые начали активно размножаться, сообщила в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
"В 2014 году на биоспутнике "Фотон-М" мы отправили в космос мух дрозофил. Полет длился 45 суток. Во время эксперимента было получено три последовательных поколения насекомых. По возвращении на Землю мы поделили поколение мух на две группы: одну оставили в лаборатории, а другую через 20 суток после посадки снова отправили в космос – на этот раз на МКС (Международную космическую станцию - ред.). Выяснилось, что вернувшиеся в космос мухи размножались в условиях невесомости гораздо продуктивнее, чем их собратья, оставшиеся на Земле. Скажу сразу, таких результатов мы не ожидали", - сказала она.
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По словам Огневой, результат был обнаружен совершенно случайно в рамках других исследований. Опыт планируется повторить.
"Мы планируем внести повторение эксперимента с мухами в научную программу биоспутника "Бион-М", запуск которого намечен на 2023 год. До тех пор собираемся провести с ними же серию экспериментов на МКС", - сказала ученый.
Также, по ее словам, на "Бионе" запланирован эксперимент по сперматогенезу у мышей.
"Длительность эксперимента практически полностью соответствует длительности этого процесса, то есть полного обновления сперматозоидов", - сообщила Огнева.
Космические новости в фотографиях, май 2019 года
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете огромные залежи глины.

Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
1 из 15

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете огромные залежи глины.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© Фото : ESO

Орион — одно из самых известных и красивых созвездий.

Созвездие Ориона
2 из 15

Орион — одно из самых известных и красивых созвездий.

© Фото : ESO
© NASA / GSFC/Arizona State University

Долина Таурус-Литтроу, снятая космическим аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.

Долина Таурус-Литтроу, снятый космическим кораблем NASA Lunar Reconnaissance Orbiter
3 из 15

Долина Таурус-Литтроу, снятая космическим аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.

© NASA / GSFC/Arizona State University
© NASA / JPL-Caltech

Бур HP3, установленный модулем InSight на поверхности Марса.

Бур HP3, установленный на поверхности Марса
4 из 15

Бур HP3, установленный модулем InSight на поверхности Марса.

© NASA / JPL-Caltech
© X-ray: NASA/CXC/University of Cambridge/G. Lansbury et al; optical: NASA/STScI/W. Keel et al

Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339.

Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339
5 из 15

Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339.

© X-ray: NASA/CXC/University of Cambridge/G. Lansbury et al; optical: NASA/STScI/W. Keel et al
© Роскосмос

Олег Кононенко и Алексей Овчинин с портретом летчика-космонавта Алексея Леонова, которому 30 мая исполнилось 85 лет.

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин с портретом Алексея Леонова перед выходом в открытый космос
6 из 15

Олег Кононенко и Алексей Овчинин с портретом летчика-космонавта Алексея Леонова, которому 30 мая исполнилось 85 лет.

© Роскосмос
© Фото : Роскосмос/Олег Кононенко

Вулкан Фудзияма с борта Международной космической станции.

Вулкан Фудзияма с борта Международной космической станции
7 из 15

Вулкан Фудзияма с борта Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Олег Кононенко
© ESA/MPS/DLR-PF/IDA

Добро пожаловать на обманщицу Венеру. Кажется, эти облака полны жизни, однако они рождают лишь кислотные дожди.

Планета Венера
8 из 15

Добро пожаловать на обманщицу Венеру. Кажется, эти облака полны жизни, однако они рождают лишь кислотные дожди.

© ESA/MPS/DLR-PF/IDA
© Фото : Минобороны РФ

В ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк ударила молния. Несмотря на это, вся техника отработала штатно.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником Глонасс-М с космодрома Плесецк
9 из 15

В ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк ударила молния. Несмотря на это, вся техника отработала штатно.

© Фото : Минобороны РФ
© NASA, ESA; acknowledgment: T. Roberts (Durham University, UK), D. Calzetti (University of Massachusetts) and the LEGUS Team, R. Tully (University of Hawaii) and R. Chandar (University of Toledo)

Космическая обсерватория "Хаббл" получила снимок галактики NGC 4485 в созвездии Гончих Псов, которая сохранила следы столкновения с соседней галактикой миллионы лет назад.

Галактика NGC 4485 в созвездии Гончие Псы
10 из 15

Космическая обсерватория "Хаббл" получила снимок галактики NGC 4485 в созвездии Гончих Псов, которая сохранила следы столкновения с соседней галактикой миллионы лет назад.

© NASA, ESA; acknowledgment: T. Roberts (Durham University, UK), D. Calzetti (University of Massachusetts) and the LEGUS Team, R. Tully (University of Hawaii) and R. Chandar (University of Toledo)
© Фото : NASA/GSFC/Arizona State University

Зонд НАСА запечатлел место падения израильского лунохода "Берешит", который разбился при посадке на Луну в начале апреля.

Кратер, возникший на месте падения Берешита
11 из 15

Зонд НАСА запечатлел место падения израильского лунохода "Берешит", который разбился при посадке на Луну в начале апреля.

© Фото : NASA/GSFC/Arizona State University
© Фото : Twitter/Christina H. Koch

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Корабль везет груз для МКС.

Американский космический грузовик Dragon
12 из 15

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Корабль везет груз для МКС.

© Фото : Twitter/Christina H. Koch
© ESA/Hubble & NASA, W. Sargent et al.

НАСА опубликовало изображение спиральной галактики Мессье 90, которая движется по направлению к Млечному Пути. Мессье 90 находится в созвездии Девы и удалена от нас почти на 60 миллионов световых лет.

Галактика М 90 в созвездии Девы
13 из 15

НАСА опубликовало изображение спиральной галактики Мессье 90, которая движется по направлению к Млечному Пути. Мессье 90 находится в созвездии Девы и удалена от нас почти на 60 миллионов световых лет.

© ESA/Hubble & NASA, W. Sargent et al.
© Chandra X-ray Observatory

Снимок, сделанный рентгеновской обсерваторией НАСА Chandra, захватывает область вокруг двух самых больших галактик в созвездии Печи, NGC 1399 и NGC 1404. Они находятся на расстоянии около 60 миллионов лет от Земли.

Скопление Печи и эллиптические галактики NGC 1399 и NGC 1404
14 из 15

Снимок, сделанный рентгеновской обсерваторией НАСА Chandra, захватывает область вокруг двух самых больших галактик в созвездии Печи, NGC 1399 и NGC 1404. Они находятся на расстоянии около 60 миллионов лет от Земли.

© Chandra X-ray Observatory
© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST

Высококачественная фотография рукотворного кратера (С01) на астероиде Рюгю, полученная зондом "Хаябуса-2".

Высококачественная фотография рукотворного кратера (С01) на астероиде Рюгю, полученная зондом Хаябуса-2
15 из 15

Высококачественная фотография рукотворного кратера (С01) на астероиде Рюгю, полученная зондом "Хаябуса-2".

© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST
1 из 15

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете огромные залежи глины.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
2 из 15

Орион — одно из самых известных и красивых созвездий.

© Фото : ESO
3 из 15

Долина Таурус-Литтроу, снятая космическим аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.

© NASA / GSFC/Arizona State University
4 из 15

Бур HP3, установленный модулем InSight на поверхности Марса.

© NASA / JPL-Caltech
5 из 15

Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339.

© X-ray: NASA/CXC/University of Cambridge/G. Lansbury et al; optical: NASA/STScI/W. Keel et al
6 из 15

Олег Кононенко и Алексей Овчинин с портретом летчика-космонавта Алексея Леонова, которому 30 мая исполнилось 85 лет.

© Роскосмос
7 из 15

Вулкан Фудзияма с борта Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Олег Кононенко
8 из 15

Добро пожаловать на обманщицу Венеру. Кажется, эти облака полны жизни, однако они рождают лишь кислотные дожди.

© ESA/MPS/DLR-PF/IDA
9 из 15

В ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк ударила молния. Несмотря на это, вся техника отработала штатно.

© Фото : Минобороны РФ
10 из 15

Космическая обсерватория "Хаббл" получила снимок галактики NGC 4485 в созвездии Гончих Псов, которая сохранила следы столкновения с соседней галактикой миллионы лет назад.

© NASA, ESA; acknowledgment: T. Roberts (Durham University, UK), D. Calzetti (University of Massachusetts) and the LEGUS Team, R. Tully (University of Hawaii) and R. Chandar (University of Toledo)
11 из 15

Зонд НАСА запечатлел место падения израильского лунохода "Берешит", который разбился при посадке на Луну в начале апреля.

© Фото : NASA/GSFC/Arizona State University
12 из 15

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Корабль везет груз для МКС.

© Фото : Twitter/Christina H. Koch
13 из 15

НАСА опубликовало изображение спиральной галактики Мессье 90, которая движется по направлению к Млечному Пути. Мессье 90 находится в созвездии Девы и удалена от нас почти на 60 миллионов световых лет.

© ESA/Hubble & NASA, W. Sargent et al.
14 из 15

Снимок, сделанный рентгеновской обсерваторией НАСА Chandra, захватывает область вокруг двух самых больших галактик в созвездии Печи, NGC 1399 и NGC 1404. Они находятся на расстоянии около 60 миллионов лет от Земли.

© Chandra X-ray Observatory
15 из 15

Высококачественная фотография рукотворного кратера (С01) на астероиде Рюгю, полученная зондом "Хаябуса-2".

© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST
17412001
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РАНКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукРИА Наука
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