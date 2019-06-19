Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете огромные залежи глины.
Долина Таурус-Литтроу, снятая космическим аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.
Долина Таурус-Литтроу, снятая космическим аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.
Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339.
Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339.
Олег Кононенко и Алексей Овчинин с портретом летчика-космонавта Алексея Леонова, которому 30 мая исполнилось 85 лет.
Олег Кононенко и Алексей Овчинин с портретом летчика-космонавта Алексея Леонова, которому 30 мая исполнилось 85 лет.
Добро пожаловать на обманщицу Венеру. Кажется, эти облака полны жизни, однако они рождают лишь кислотные дожди.
Добро пожаловать на обманщицу Венеру. Кажется, эти облака полны жизни, однако они рождают лишь кислотные дожди.
В ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк ударила молния. Несмотря на это, вся техника отработала штатно.
В ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк ударила молния. Несмотря на это, вся техника отработала штатно.
Космическая обсерватория "Хаббл" получила снимок галактики NGC 4485 в созвездии Гончих Псов, которая сохранила следы столкновения с соседней галактикой миллионы лет назад.
Космическая обсерватория "Хаббл" получила снимок галактики NGC 4485 в созвездии Гончих Псов, которая сохранила следы столкновения с соседней галактикой миллионы лет назад.
Зонд НАСА запечатлел место падения израильского лунохода "Берешит", который разбился при посадке на Луну в начале апреля.
Зонд НАСА запечатлел место падения израильского лунохода "Берешит", который разбился при посадке на Луну в начале апреля.
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Корабль везет груз для МКС.
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Корабль везет груз для МКС.
НАСА опубликовало изображение спиральной галактики Мессье 90, которая движется по направлению к Млечному Пути. Мессье 90 находится в созвездии Девы и удалена от нас почти на 60 миллионов световых лет.
НАСА опубликовало изображение спиральной галактики Мессье 90, которая движется по направлению к Млечному Пути. Мессье 90 находится в созвездии Девы и удалена от нас почти на 60 миллионов световых лет.
Снимок, сделанный рентгеновской обсерваторией НАСА Chandra, захватывает область вокруг двух самых больших галактик в созвездии Печи, NGC 1399 и NGC 1404. Они находятся на расстоянии около 60 миллионов лет от Земли.
Снимок, сделанный рентгеновской обсерваторией НАСА Chandra, захватывает область вокруг двух самых больших галактик в созвездии Печи, NGC 1399 и NGC 1404. Они находятся на расстоянии около 60 миллионов лет от Земли.
Высококачественная фотография рукотворного кратера (С01) на астероиде Рюгю, полученная зондом "Хаябуса-2".
Высококачественная фотография рукотворного кратера (С01) на астероиде Рюгю, полученная зондом "Хаябуса-2".
Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете огромные залежи глины.
Долина Таурус-Литтроу, снятая космическим аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.
Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339.
Олег Кононенко и Алексей Овчинин с портретом летчика-космонавта Алексея Леонова, которому 30 мая исполнилось 85 лет.
Добро пожаловать на обманщицу Венеру. Кажется, эти облака полны жизни, однако они рождают лишь кислотные дожди.
В ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк ударила молния. Несмотря на это, вся техника отработала штатно.
Космическая обсерватория "Хаббл" получила снимок галактики NGC 4485 в созвездии Гончих Псов, которая сохранила следы столкновения с соседней галактикой миллионы лет назад.
Зонд НАСА запечатлел место падения израильского лунохода "Берешит", который разбился при посадке на Луну в начале апреля.
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Корабль везет груз для МКС.
НАСА опубликовало изображение спиральной галактики Мессье 90, которая движется по направлению к Млечному Пути. Мессье 90 находится в созвездии Девы и удалена от нас почти на 60 миллионов световых лет.
Снимок, сделанный рентгеновской обсерваторией НАСА Chandra, захватывает область вокруг двух самых больших галактик в созвездии Печи, NGC 1399 и NGC 1404. Они находятся на расстоянии около 60 миллионов лет от Земли.
Высококачественная фотография рукотворного кратера (С01) на астероиде Рюгю, полученная зондом "Хаябуса-2".