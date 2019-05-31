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РИА Новости

Космические новости в фотографиях, май 2019 года

Вчера, 11:03
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее – космические открытия мая.
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете огромные залежи глины.

Марсоход Curiosity сделал сэлфи на фоне залежей глины
1 из 15

Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете огромные залежи глины.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© Фото : ESO

Орион — одно из самых известных и красивых созвездий.

Созвездие Ориона
2 из 15

Орион — одно из самых известных и красивых созвездий.

© Фото : ESO
© NASA / GSFC/Arizona State University

Долина Таурус-Литтроу, снятая космическим аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.

Долина Таурус-Литтроу, снятый космическим кораблем NASA Lunar Reconnaissance Orbiter
3 из 15

Долина Таурус-Литтроу, снятая космическим аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.

© NASA / GSFC/Arizona State University
© NASA / JPL-Caltech

Бур HP3, установленный модулем InSight на поверхности Марса.

Бур HP3, установленный на поверхности Марса
4 из 15

Бур HP3, установленный модулем InSight на поверхности Марса.

© NASA / JPL-Caltech
© X-ray: NASA/CXC/University of Cambridge/G. Lansbury et al; optical: NASA/STScI/W. Keel et al

Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339.

Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339
5 из 15

Квазар Teacup со сверхмассивной черной дырой SDSS 1430 + 1339.

© X-ray: NASA/CXC/University of Cambridge/G. Lansbury et al; optical: NASA/STScI/W. Keel et al
© Роскосмос

Олег Кононенко и Алексей Овчинин с портретом летчика-космонавта Алексея Леонова, которому 30 мая исполнилось 85 лет.

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин с портретом Алексея Леонова перед выходом в открытый космос
6 из 15

Олег Кононенко и Алексей Овчинин с портретом летчика-космонавта Алексея Леонова, которому 30 мая исполнилось 85 лет.

© Роскосмос
© Фото : Роскосмос/Олег Кононенко

Вулкан Фудзияма с борта Международной космической станции.

Вулкан Фудзияма с борта Международной космической станции
7 из 15

Вулкан Фудзияма с борта Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Олег Кононенко
© ESA/MPS/DLR-PF/IDA

Добро пожаловать на обманщицу Венеру. Кажется, эти облака полны жизни, однако они рождают лишь кислотные дожди.

Планета Венера
8 из 15

Добро пожаловать на обманщицу Венеру. Кажется, эти облака полны жизни, однако они рождают лишь кислотные дожди.

© ESA/MPS/DLR-PF/IDA
© Фото : Минобороны РФ

В ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк ударила молния. Несмотря на это, вся техника отработала штатно.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником Глонасс-М с космодрома Плесецк
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В ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк ударила молния. Несмотря на это, вся техника отработала штатно.

© Фото : Минобороны РФ
© NASA, ESA; acknowledgment: T. Roberts (Durham University, UK), D. Calzetti (University of Massachusetts) and the LEGUS Team, R. Tully (University of Hawaii) and R. Chandar (University of Toledo)

Космическая обсерватория "Хаббл" получила снимок галактики NGC 4485 в созвездии Гончих Псов, которая сохранила следы столкновения с соседней галактикой миллионы лет назад.

Галактика NGC 4485 в созвездии Гончие Псы
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Космическая обсерватория "Хаббл" получила снимок галактики NGC 4485 в созвездии Гончих Псов, которая сохранила следы столкновения с соседней галактикой миллионы лет назад.

© NASA, ESA; acknowledgment: T. Roberts (Durham University, UK), D. Calzetti (University of Massachusetts) and the LEGUS Team, R. Tully (University of Hawaii) and R. Chandar (University of Toledo)
© Фото : NASA/GSFC/Arizona State University

Зонд НАСА запечатлел место падения израильского лунохода "Берешит", который разбился при посадке на Луну в начале апреля.

Кратер, возникший на месте падения Берешита
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Зонд НАСА запечатлел место падения израильского лунохода "Берешит", который разбился при посадке на Луну в начале апреля.

© Фото : NASA/GSFC/Arizona State University
© Фото : Twitter/Christina H. Koch

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Корабль везет груз для МКС.

Американский космический грузовик Dragon
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Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Корабль везет груз для МКС.

© Фото : Twitter/Christina H. Koch
© ESA/Hubble & NASA, W. Sargent et al.

НАСА опубликовало изображение спиральной галактики Мессье 90, которая движется по направлению к Млечному Пути. Мессье 90 находится в созвездии Девы и удалена от нас почти на 60 миллионов световых лет.

Галактика М 90 в созвездии Девы
13 из 15

НАСА опубликовало изображение спиральной галактики Мессье 90, которая движется по направлению к Млечному Пути. Мессье 90 находится в созвездии Девы и удалена от нас почти на 60 миллионов световых лет.

© ESA/Hubble & NASA, W. Sargent et al.
© Chandra X-ray Observatory

Снимок, сделанный рентгеновской обсерваторией НАСА Chandra, захватывает область вокруг двух самых больших галактик в созвездии Печи, NGC 1399 и NGC 1404. Они находятся на расстоянии около 60 миллионов лет от Земли.

Скопление Печи и эллиптические галактики NGC 1399 и NGC 1404
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Снимок, сделанный рентгеновской обсерваторией НАСА Chandra, захватывает область вокруг двух самых больших галактик в созвездии Печи, NGC 1399 и NGC 1404. Они находятся на расстоянии около 60 миллионов лет от Земли.

© Chandra X-ray Observatory
© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST

Высококачественная фотография рукотворного кратера (С01) на астероиде Рюгю, полученная зондом "Хаябуса-2".

Высококачественная фотография рукотворного кратера (С01) на астероиде Рюгю, полученная зондом Хаябуса-2
15 из 15

Высококачественная фотография рукотворного кратера (С01) на астероиде Рюгю, полученная зондом "Хаябуса-2".

© JAXA, University of Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University, Chiba Institute of Technology, Meiji University, University of Aizu, AIST
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КосмосФотоРИА Наука
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