Ученые готовы поставить целью рождение первого человека в космосе

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российские ученые готовы поставить целью первыми провести эксперимент по рождению ребенка в космосе, надежду на успех в этом дает приоритет во многих направлениях космической медицины. Об этом в интервью РИА Новости рассказала заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

"Мы помним о том, что мы всегда были первыми в космосе и во многом до сих пор остаемся первыми, поэтому хотелось бы, чтобы первый человек, который родится в космосе, был гражданином России. Но во главу угла мы должны ставить не патриотический популизм, а заботу о человеке. Главное не факт того, что он родился, а чтобы он родился здоровым. И в этом смысле мы, безусловно, конкурентоспособны, поскольку нам принадлежит приоритет во многих исследованиях", - сказала Огнева.

"Вероятно, такую конкретную задачу ставить рано, но как цель сформулировать можно", -добавила она.

В то же время, по ее словам, пока задач провести подобный опыт в космосе никто не ставил, в том числе по этическим принципам. "С научной точки зрения, рождение любого млекопитающего в космосе – задача, которую можно решить. С морально-этической точки зрения – это эксперимент и, в такой формулировке, эксперимент с эмбрионами человека", - отметила ученый.