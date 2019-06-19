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РИА Новости
Туризм

Затерли до дыр: туристам могут запретить гладить скульптуры на удачу

Вчера, 08:00
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© Depositphotos / ansharСтатуя Джульетты Капулетти во дворе дома в Вероне, Венето
Статуя Джульетты Капулетти во дворе дома в Вероне, Венето
© Depositphotos / anshar
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Людмила Титова. Потереть собаке нос на станции метро "Площадь Революции" в Москве, приложиться к ступням Апостола Петра в Ватикане, обнять за грудь Джульетту в Вероне, кинуть монетку в памятник Петру I в Санкт-Петербурге — у туристов много ритуалов на удачу, связанных со скульптурами. Где можно прикоснуться — в прямом смысле слова — к прекрасному, страдают ли от этого произведения искусства и не пора ли все это запретить — в материале РИА Новости.

Вандализм или часть экскурсии

"За последние пять лет морда бронзовой собаки пограничника на станции метро "Площадь Революции" изменилась до неузнаваемости. Скульптура в плачевном состоянии, а ведь это исторический памятник 30-х годов XX века, объект культурного наследия", — рассказывает директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева.
Традиция прикасаться к изваянию изначально была чисто студенческой — учащиеся МГТУ имени Баумана терли нос овчарке в надежде успешно сдать экзамен. Некоторые даже умудрялись отбирать циркули — в качестве талисмана — у другой скульптуры, бронзового инженера, находящегося на той же станции. Со временем фигуры на "Площади Революции" стали любимыми объектами у туристов — гиды нередко сами рассказывали, что нужно обязательно потереть псу нос на удачу, так как это и есть та самая изюминка экскурсионной программы по подземке.
© РИА Новости / Сергей ПятаковБронзовая скульптура "Разведчик с собакой" на станции "Площадь революции"
Бронзовая скульптура Разведчик с собакой на станции Площадь революции
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Бронзовая скульптура "Разведчик с собакой" на станции "Площадь революции"
Недавно руководство музея обратилось в администрацию Московского метрополитена с просьбой остановить вандализм, в том числе наказывая нарушителей рублем.
"Есть закон об охране объектов культурного наследия, каковыми являются станции метрополитена и скульптуры, установленные в вестибюлях. В нем четко прописана мера ответственности за порчу памятников. Мы считаем, что тот, кто дотрагивается до скульптуры, должен заплатить штраф. Если экскурсовод призывает туристов потереть статую на удачу, он должен понимать, что может лишиться лицензии", — говорит Елизавета Лихачева.
Многие критики такой инициативы указывают, что скульптуры вне музейного пространства относятся к разряду публичных и никто не может запретить их трогать.
Женщина проходит мимо скал в Бамианской долине, где были высечены статуи. 2010 год
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"Так происходит во всем мире! Везде трогают уличные изваяния! Если не разрешать к ним прикасаться, они потеряют всю свою ценность!" — комментируют предложение музейщиков в соцсетях. Однако представители Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Москвы возражают, что понятия "публичные скульптуры" не существует — есть памятники, которые должны охраняться от вандализма.
"Нужно провести экспертизу, которая установит ущерб бронзе от прикосновений руками (механическое стирание, химическая реакция от взаимодействия с кожным жиром и прочее). Ее будет достаточно, чтобы завести на любого гражданина административное дело. Но мне кажется, что до этого можно и не доводить. Достаточно предупреждающей таблички и полицейского патруля рядом, — говорит гид Ирина Стрельникова. — Традицию тактильного общения с памятниками привили лет десять-пятнадцать назад, кстати, не без участия экскурсоводов. Думаю, точно так же быстро можно отучить туристов трогать скульптуры".

Не целуйте могилу Оскара Уайльда!

Во многих странах, чтобы оградить памятники от "рукоприкладства" туристов, делают копии популярных скульптур или закрывают к ним доступ.
Так, многие мраморные статуи в Италии отправлены с улиц в музеи, что призвано защитить их не только от туристов, но и от природных воздействий. На улицах городов представлены копии.
В Париже на кладбище Пер-Лашез надгробие могилы писателя Оскара Уайльда убрали за стекло, чтобы спасти его от поцелуев: следы помады и любовные надписи почитателей таланта знаменитого автора покрыли весь постамент. Правда, поклонников это не остановило — теперь красные отпечатки губ "украшают" стеклянное ограждение.
CC0 / Denis Doukhan / Могила Оскара Уайльда в Париже
Могила Оскара Уайльда в Париже
CC0 / Denis Doukhan /
Могила Оскара Уайльда в Париже
Прячут статуи не только от туристов. Несколько лет назад депутатам палаты общин британского парламента запретили прикасаться к ногам бронзовых фигур выдающихся премьер-министров королевства, установленных в главном лобби. Дело в том, что парламентарии потирали на удачу ступни Маргарет Тэтчер и Уинстона Черчилля каждый раз, когда должны были произносить речь. В итоге фигуры знаменитых политических деятелей Великобритании обнесли оградой и повесили табличку "Руками не трогать!".
В Вероне скульптуру шекспировской Джульетты поменяли на копию — к груди героини знаменитой трагедии прикасались настолько часто, что по ней пошла трещина.
© РИА Новости / Александр ВильфТуристы у статуи Джульетты в Вероне
Туристы у статуи Джульетты в Вероне
© РИА Новости / Александр Вильф
Туристы у статуи Джульетты в Вероне
А в соборе Святого Петра в Ватикане паломникам, напротив, не запрещают целовать ноги гигантской статуи апостола Петра, несмотря на то что каменные ступни уже наполовину истерты.

Зачем ковырять в носу у истукана

"Конечно, можно уберечь скульптуры, заменив их копиями, но это не решение проблемы. Мы и так за последние годы утратили огромное количество исторических памятников, а люди хотят видеть настоящие произведения искусства", — объясняет Елизавета Лихачева.
По мнению эксперта, надо менять не скульптуры на копии, а культуру поведения граждан — иначе можно потерять многие другие ценные памятники.
Так, в Санкт-Петербурге музейные работники Петропавловской крепости жалуются, что туристы наносят вред бронзовому Петру I, забрасывая его монетами, оставляющими ржавые следы и портящими металл.
Из-за страсти туристов к тактильному общению с памятниками портятся не только городские скульптурные композиции. Недавно Национальный парк на острове Пасхи также забил тревогу из-за повышенного внимания туристов.
CC0 / tupesa / Туристы на острове Пасхи
Туристы на острове Пасхи
CC0 / tupesa /
Туристы на острове Пасхи
Остров переживает небывалый наплыв гостей — до 150 тысяч визитеров в год. Массивные каменные моаи (истуканы) за последнее время пострадали чуть ли не больше, чем за все предыдущие века: туристы мало интересуются историей легендарных исполинов, но стремятся сделать максимально выгодный ракурс для фото. Они забираются на скульптуры и даже ковыряют у них в носу ради удачного снимка.

Запрещать или менять стереотипы

Мнения гидов и экскурсоводов о том, запрещать ли туристам трогать памятники, разделились.
"Скульптуры жалко, но штраф и запрет — не решение проблемы. Полагаю, современные технологии вполне позволяют разработать специальный защитный состав, которым могли бы покрывать "уязвимые места" статуй. Очевидно, это обойдется дешевле, чем создание копий", — рассказывает гид Тая Ку.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПамятник актеру Евгению Леонову на площади Звезд российского кинематографа в Москве
Памятник актеру Евгению Леонову на площади Звезд российского кинематографа в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Памятник актеру Евгению Леонову на площади Звезд российского кинематографа в Москве
"Во всех странах мира туристы трут скульптуры и радуются жизни. И власти как-то решают эти вопросы, а у нас на полном серьезе собираются штрафовать", — недоумевает ее коллега Инна Плясова.
Гид Константин Мишуровский предлагает другой выход из положения. Он считает, что следует подойти к вопросу творчески. Например, в наземном вестибюле "Площади Революции" установить одну точную бронзовую копию пограничника с собакой и рядом повесить объявление: "Потри нос собаке на удачу!". Тогда, возможно, туристы не будут портить оригиналы.
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"Увеличение туристического потока — вызов местным традициям, культурному наследию и даже милым и безобидным привычкам, это надо учитывать, — полагает представитель Ассоциации гидов-переводчиков Роман Трофимов. — Нам всем необходимо адаптироваться к новым реалиям жизни и принимать решения, которые помогали бы сохранять памятники, не ущемляя прав и интересов путешественников".
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