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РИА Новости
Туризм

Туристы выбрали города и страны с самой лучшей кухней

Вчера, 07:41
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© Depositphotos / kljkljhУжин в грузинском ресторане
Ужин в грузинском ресторане
© Depositphotos / kljkljh
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург, Москва, Казань, Подмосковье и Владимирская область - лучшие места в России для гастротуризма, а Грузия, Армения, Италия, Франция и Белоруссия - самые популярные зарубежные направления, куда отправляются путешественники за новыми вкусовыми ощущениями, сообщает ТурСтат.
Аналитическое агентство представило рейтинг лучших городов для летних гастрономических туров и путешествий. Эксперты провели интернет-опрос более тысячи пользователей о том, куда лучше всего отправиться для изучения местной кухни.
За Санкт-Петербург респонденты отдали 16% голосов, за Казань и Татарстан - 13%, за Москву - 10%, за Московскую область - 6%, за Суздаль (Владимирская область) и Сочи (Краснодарский край) - по 3%.
За Грузию, как лучшее зарубежное направление для гастрономического туризма, проголосовало 16% опрошенных, за Армению - 10%, а за Белоруссию, Италию и Францию - по 6% путешественников.
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