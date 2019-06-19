Туристы выбрали города и страны с самой лучшей кухней

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург, Москва, Казань, Подмосковье и Владимирская область - лучшие места в России для гастротуризма, а Грузия, Армения, Италия, Франция и Белоруссия - самые популярные зарубежные направления, куда отправляются путешественники за новыми вкусовыми ощущениями, сообщает ТурСтат.

Аналитическое агентство представило рейтинг лучших городов для летних гастрономических туров и путешествий. Эксперты провели интернет-опрос более тысячи пользователей о том, куда лучше всего отправиться для изучения местной кухни.

За Санкт-Петербург респонденты отдали 16% голосов, за Казань и Татарстан - 13%, за Москву - 10%, за Московскую область - 6%, за Суздаль (Владимирская область) и Сочи (Краснодарский край) - по 3%.