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РИА Новости

Дело разработчика компьютерных игр Олега Тищенко в США

00:16
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Москвич Олег Тищенко окончил факультет систем управления, информатики и электроэнергетики Московского авиационного института (МАИ). С 2004 года работал в компании Eagle Dynamics, которая производит компьютерные игры. Компания разрабатывает игровые модули самолетов DCS (Digital Combat Simulator), компьютерный имитатор полета на самолетах в жанре "симулятор боевых действий".
Олег Тищенко в Eagle Dynamics занимался разработкой высокоточных симуляторов самолетов. По словам коллег, он коллекционировал военно-техническую документацию, которую по законам США запрещено вывозить из страны.
В поле зрения американских спецслужб программист попал 22 июня 2011 года.
Он написал на форум, посвященный компьютерным играм, представился сотрудником компании-разработчика игр и попросил помочь ему купить инструкции к американскому истребителю F-16 для создания реалистичных симуляторов. Программист объяснил, что не может купить документы из России, и житель Техаса Кеннет Салливан вызвался ему помочь. Уже отправив покупку Тищенко, Салливан понял, что мог нарушить закон США об экспорте военных технологий. Американец написал об этом в одной из веток форума.
Уголовное преследование Тищенко и Салливана американские власти начали в 2016 году. Салливан был арестован, однако 8 мая 2019 года обвинения с него были сняты.
Тищенко задержали в 2018 году в Грузии по запросу США, куда в начале 2019 года он был экстрадирован.
В марте ему было предъявлено обвинение по пяти пунктам, включая контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США. Мужчина не признал вину.
Согласно обвинению, Тищенко получил руководства пилотов к истребителям F-16, F-35, F-22 и A-10. Документацию он затем продавал на eBay покупателям на Кипре, в Японии, в Нидерландах и в Австралии.
Документация по истребителям была признана относящейся к обороноспособности страны: такие материалы могут передаваться только тем лицам, у которых есть специальная лицензия, и экспорт производится только в интересах США.
Согласно судебным документам, расследованием дела Тищенко занимались специальные агенты ВВС США.
Россиянина впервые доставили в суд в апреле 2019 года и оставили под стражей до начала процесса. Он содержался в тюрьме округа Уэбер в штате Юта (США).
15 мая 2019 года производитель компьютерных игр компания Eagle Dynamics заявила, что непричастна к действиям своего сотрудника. Компания провела внутреннее расследование его действий и не нашла в его материалах ничего, что имело бы отношение к выдвигаемым против него обвинениям. Расследование показало, что ресурсы компании не использовались и что на компьютерах не хранилось никаких документов с запретом на экспорт. Компания также подтвердила, что сотрудник не принимал участия в исследованиях и разработке нового модуля F-16, находящегося в процессе разработки.
В заявлении посольства РФ в Вашингтоне говорится, что в деле Тищенко есть признаки провокации спецслужб США.
Судебное заседание должно было быть проведено в Солт-Лейк-Сити 19 августа 2019 года, однако процесс был отменен. Это означает, что перед приговором Тищенко признает себя, по крайней мере, частично виновным.
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня 2019 года.
По статье "Контрабанда" ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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