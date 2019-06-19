Дело разработчика компьютерных игр Олега Тищенко в США

Олег Тищенко в Eagle Dynamics занимался разработкой высокоточных симуляторов самолетов. По словам коллег, он коллекционировал военно-техническую документацию, которую по законам США запрещено вывозить из страны.

В поле зрения американских спецслужб программист попал 22 июня 2011 года.

Он написал на форум, посвященный компьютерным играм, представился сотрудником компании-разработчика игр и попросил помочь ему купить инструкции к американскому истребителю F-16 для создания реалистичных симуляторов. Программист объяснил, что не может купить документы из России, и житель Техаса Кеннет Салливан вызвался ему помочь. Уже отправив покупку Тищенко, Салливан понял, что мог нарушить закон США об экспорте военных технологий. Американец написал об этом в одной из веток форума.

Уголовное преследование Тищенко и Салливана американские власти начали в 2016 году. Салливан был арестован, однако 8 мая 2019 года обвинения с него были сняты.

Тищенко задержали в 2018 году в Грузии по запросу США, куда в начале 2019 года он был экстрадирован.

В марте ему было предъявлено обвинение по пяти пунктам, включая контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США. Мужчина не признал вину.

Согласно обвинению, Тищенко получил руководства пилотов к истребителям F-16, F-35, F-22 и A-10. Документацию он затем продавал на eBay покупателям на Кипре, в Японии, в Нидерландах и в Австралии.

Документация по истребителям была признана относящейся к обороноспособности страны: такие материалы могут передаваться только тем лицам, у которых есть специальная лицензия, и экспорт производится только в интересах США.

Согласно судебным документам, расследованием дела Тищенко занимались специальные агенты ВВС США.

Россиянина впервые доставили в суд в апреле 2019 года и оставили под стражей до начала процесса. Он содержался в тюрьме округа Уэбер в штате Юта (США).

15 мая 2019 года производитель компьютерных игр компания Eagle Dynamics заявила , что непричастна к действиям своего сотрудника. Компания провела внутреннее расследование его действий и не нашла в его материалах ничего, что имело бы отношение к выдвигаемым против него обвинениям. Расследование показало, что ресурсы компании не использовались и что на компьютерах не хранилось никаких документов с запретом на экспорт. Компания также подтвердила, что сотрудник не принимал участия в исследованиях и разработке нового модуля F-16, находящегося в процессе разработки.

Судебное заседание должно было быть проведено в Солт-Лейк-Сити 19 августа 2019 года, однако процесс был отменен. Это означает, что перед приговором Тищенко признает себя, по крайней мере, частично виновным

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня 2019 года