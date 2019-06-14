Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.

Запланированный ранее на август процесс отменен. Это означает, что перед приговором Тищенко признает себя виновным по крайней мере частично.

Тищенко обвиняется в суде штата Юта в покупке документации к американским военным самолетам в нарушение законов США, говорится в материалах дела.

Дело против Тищенко завели еще в 2016 году, но документы раскрыли лишь недавно, после того как мужчину задержали в начале года в Грузии, откуда экстрадировали в США. Россиянина впервые доставили в суд в апреле и оставили под стражей до процесса.

Обвинение предполагает, что Тищенко получил руководства пилотов к истребителям F-16, F-35, F-22 и A-10. Документацию он затем продавал на eBay покупателям на Кипре, в Японии, в Нидерландах и в Австралии.

В обвинительном заключении говорится, в частности, что в 2011 году Тищенко написал на форум, посвященный компьютерным играм, представился сотрудником компании-разработчика игр и попросил помочь ему купить инструкции к F-16 для создания реалистичных симуляторов. Тищенко объяснил, что не может купить документы из России, и житель Техаса Кеннет Салливан вызвался ему помочь. Уже отправив покупку Тищенко, Салливан понял, что мог нарушить закон США об экспорте военных технологий. Американец написал об этом в одной из веток форума.