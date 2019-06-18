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РИА Новости

На Украине завели пятое дело против Порошенко

Вчера, 23:04
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Государственное бюро расследований возбудило пятое уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Порошенко обвинили в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения правительства.
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По словам юриста, в сентябре 2015 года из коалиции "Европейская Украина" вышла фракция "Радикальная партия" Олега Ляшко, в феврале 2016 года партии "Батькивщина" и "Самопомощь", после чего она фактически перестала существовать из-за отсутствия необходимого большинства – из необходимых 226 депутатов, остались 217 парламентариев.
Юрист отметил, что несмотря на отсутствие коалиции, Порошенко предложил парламенту назначить премьера и членов правительства. Эти действия сопровождались внесением в официальные документы заведомо ложных сведений о наличии коалиции.
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По его словам, это дает основания утверждать, что Порошенко совершил преступление по статьям "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "злоупотребление властью и служебным положением", а также "составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов".
Ранее бюро на основании заявления Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Экс-президент Украины заявил, что не боится этого.
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