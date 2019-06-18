На Украине завели пятое дело против Порошенко

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Государственное бюро расследований возбудило пятое уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Порошенко обвинили в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения правительства.

По словам юриста, в сентябре 2015 года из коалиции "Европейская Украина" вышла фракция "Радикальная партия" Олега Ляшко, в феврале 2016 года партии "Батькивщина" и "Самопомощь", после чего она фактически перестала существовать из-за отсутствия необходимого большинства – из необходимых 226 депутатов, остались 217 парламентариев.

Юрист отметил, что несмотря на отсутствие коалиции, Порошенко предложил парламенту назначить премьера и членов правительства. Эти действия сопровождались внесением в официальные документы заведомо ложных сведений о наличии коалиции.

По его словам, это дает основания утверждать, что Порошенко совершил преступление по статьям "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "злоупотребление властью и служебным положением", а также "составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов".