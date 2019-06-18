Зюганов прокомментировал идею Жириновского представить его к госнаграде

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя предложение лидер ЛДПР Владимира Жириновского представить его к госнаграде высшей степени отличия, заявил, что был бы рад, если это была бы награда Героя социалистического труда.

Зюганову, долгие годы возглавляющему КПРФ, 26 июня исполнится 75 лет.

Ранее Жириновский обратился к руководству РФ с просьбой представить Зюганова к государственной награде высшей степени отличия, копия соответствующего письма имеется в распоряжении РИА Новости. Жириновский указал, что в качестве государственного деятеля лидер КПРФ неоднократно выступал в роли инициатора общественно значимых проектов законов, в первую очередь направленных на защиту социально-экономических прав граждан, в том числе затрагивающих такие основополагающие вопросы, как защита детей и укрепление обороноспособности страны.

"Если бы был Герой социалистического труда, я был бы согласен, а на капиталистический я не тяну", - с иронией заметил Зюганов в разговоре с РИА Новости.