Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T16:00Z
https://ria.ru/20190618/1555671668.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/31/1555663136_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_5672c50936620189a91c099a746a9c43.jpg
РИА Новости

Зюганов прокомментировал идею Жириновского представить его к госнаграде

Вчера, 16:00
3243
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции политической партии "КПРФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя предложение лидер ЛДПР Владимира Жириновского представить его к госнаграде высшей степени отличия, заявил, что был бы рад, если это была бы награда Героя социалистического труда.
Зюганову, долгие годы возглавляющему КПРФ, 26 июня исполнится 75 лет.
Ранее Жириновский обратился к руководству РФ с просьбой представить Зюганова к государственной награде высшей степени отличия, копия соответствующего письма имеется в распоряжении РИА Новости. Жириновский указал, что в качестве государственного деятеля лидер КПРФ неоднократно выступал в роли инициатора общественно значимых проектов законов, в первую очередь направленных на защиту социально-экономических прав граждан, в том числе затрагивающих такие основополагающие вопросы, как защита детей и укрепление обороноспособности страны.
Геннадий Зюганов
Вчера, 11:58
Володин похвалил Зюганова за умение находить компромиссы
"Если бы был Герой социалистического труда, я был бы согласен, а на капиталистический я не тяну", - с иронией заметил Зюганов в разговоре с РИА Новости.
"Я за возрождение Союзного Отечества, за дружбу братских народов. Но такой награды пока нет", - добавил лидер КПРФ.
2090034
Обсудить 1
ЛДПРКПРФГеннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийОбщество
Рекомендуем
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
РИА
Новости
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Лента
новостей
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Басманном суде
Российские приставы могут получить особый статус и пенсию в 45 лет
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
На автозаправочной станции
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
Принц Уильям
Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
Многофункциональный истребитель Су-57
В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Зенитные ракетные комплексы С-400
СМИ: США хотят ввести новые санкции против Турции за покупку С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
Лента новостейМолния