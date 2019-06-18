Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к руководству РФ с просьбой представить председателя КПРФ Геннадия Зюганова к государственной награде высшей степени отличия, копия соответствующего письма имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас рассмотреть возможность поддержать инициативу фракции политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России о присвоении Государственной Награды Российской Федерации высшей степени отличия Зюганову Геннадию Андреевичу", - говорится в письме.
Жириновский указал, что в качестве государственного деятеля Зюганов неоднократно выступал в роли инициатора общественно значимых проектов законов, в первую очередь направленных на защиту социально-экономических прав граждан, в том числе затрагивающих такие основополагающие вопросы, как защита детей и укрепление обороноспособности страны.
Зюганову, долгие годы возглавляющему КПРФ, 26 июня исполнится 75 лет.