Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к руководству РФ с просьбой представить председателя КПРФ Геннадия Зюганова к государственной награде высшей степени отличия, копия соответствующего письма имеется в распоряжении РИА Новости.

Жириновский указал, что в качестве государственного деятеля Зюганов неоднократно выступал в роли инициатора общественно значимых проектов законов, в первую очередь направленных на защиту социально-экономических прав граждан, в том числе затрагивающих такие основополагающие вопросы, как защита детей и укрепление обороноспособности страны.