Климкин оценил значение визита Зеленского в Берлин и Париж

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что от итогов визита президента Владимира Зеленского во Францию и Германию будет зависеть дальнейшая поддержка этими странами Киева.
Зеленский 17 июня посетил с официальным визитом Францию, 18 июня он прибыл с визитом в Германию, где у него запланированы переговоры с руководством страны.
"Спрашивают, почему я назвал визит президента в Париж и Берлин "разведкой боем". От этого визита многое зависит: желание Макрона и Меркель повлиять на параметры возвращения российской делегации в ПАСЕ, весь клубок газовых дел, их общие подходы к судьбе оккупированных украинских территорий и, что самое важное, желание их отстаивать", - написал Климкин в Facebook.
По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает Украину более упорно, чем кто-либо другой в немецкой политике и бизнесе.
"Мы часто жалуемся на недостаток поддержки от наших друзей и требуем от них больше давления на РФ. Но немецкий и французский политикум состоят не только из друзей и сторонников Украины. Хотя, к счастью, их пока больше. И этот баланс нам крайне важно поддерживать", - заявил Климкин.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.