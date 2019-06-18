Климкин оценил значение визита Зеленского в Берлин и Париж

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что от итогов визита президента Владимира Зеленского во Францию и Германию будет зависеть дальнейшая поддержка этими странами Киева.

Зеленский 17 июня посетил с официальным визитом Францию, 18 июня он прибыл с визитом в Германию, где у него запланированы переговоры с руководством страны.

"Спрашивают, почему я назвал визит президента в Париж и Берлин "разведкой боем". От этого визита многое зависит: желание Макрона и Меркель повлиять на параметры возвращения российской делегации в ПАСЕ, весь клубок газовых дел, их общие подходы к судьбе оккупированных украинских территорий и, что самое важное, желание их отстаивать", - написал Климкин в Facebook

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает Украину более упорно, чем кто-либо другой в немецкой политике и бизнесе.

"Мы часто жалуемся на недостаток поддержки от наших друзей и требуем от них больше давления на РФ. Но немецкий и французский политикум состоят не только из друзей и сторонников Украины. Хотя, к счастью, их пока больше. И этот баланс нам крайне важно поддерживать", - заявил Климкин.