Кудрин призвал не останавливаться на достигнутом после дела Голунова

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в эфире телепрограммы "Познер" на Первом канале высказал свое отношение к произошедшему с журналистом Иваном Голуновым. По словам Кудрина, справедливость восторжествовала, но останавливаться на этом нельзя.
Журналиста Ивана Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с наркотиком мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции он попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
Кудрин заявил, что был среди тех, кто предполагал, что "все признаки, даже изначально которые были объявлены, явно говорят о фальсификации дела".
"Ну, слава богу, это выяснилось в конечном счете, поэтому думаю, что здесь справедливость восторжествовала. Но я также слышу голоса, что нельзя на этом остановиться. Потому что это массовая практика. У нас в год по наркотическим статьям, это где не потребление, а где считается распространение, осуждается до 130 тысяч человек. Вот все они как бы курьеры", - сказал Кудрин.
Глава Счетной палаты РФ подчеркнул, что даже с учетом ошибки "в одном проценте, а мы считаем, что там она (ошибка) намного больше, то это 1300 человек, судьбы которых сломаны".
По его словам, он еще год назад в письме к министру внутренних дел изложил эту проблему, где в том числе была таблица с анализом данных.
"Я даже публиковал это письмо, публиковал таблицу… о том, что в момент, когда достигается граница вот этого веса, подпадающего под наказание, идет пик резкого изъятия. То есть получается, как будто бы граждане специально носят ровно столько, чтобы быть арестованными. Это как раз признак внешний косвенный о том, что здесь вот не все в порядке", - сказал Кудрин.