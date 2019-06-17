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РИА Новости
Культура

Цискаридзе назвал себя артистом Большого театра

Вчера, 19:06
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРектор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Ректор Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе по-прежнему считает себя артистом Большого театра. Он также признался, что современные педагоги должны знать "Гарри Поттера", чтобы говорить с учениками на одном языке.
Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной вечеру Академии в КДС 18 июня, а также выставке "Фарфоровая летопись русского балета", экспонатами которой стали статуэтки Императорского фарфорового завода.
Цискаридзе признался, что был и считает себя московским артистом.
"В Москве я вырос, учился, танцевал, это мой дом, Большой театр. Я как был артистом Большого театра, так и останусь. Ректор, хочу я или не хочу, это временная должность. А звание артиста - оно навсегда уже", - сказал Цискаридзе.
Он также рассказал о том, что массовая культура и современный кинематограф в частности, не способствуют повышению интереса к балету.
"Это не отражается никак. У нынешнего поколения вообще нет никаких авторитетов. Их "цепляют" совершенно другие вещи. Они не всегда понимают юмор или примеры, которые им приводишь. (...) Нынешние педагоги должны хорошо знать сагу "Хоббит", "Гарри Поттера", "Игру престолов", - считает Цискаридзе.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка рассматривает статуэтку Наколая Цискаридзе в роли Зигфрида в балете П.И.Чайковского "Лебединое озеро" "Императорского фарфорового завода"
П/к Встречи с русским балетом
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушка рассматривает статуэтку Наколая Цискаридзе в роли Зигфрида в балете П.И.Чайковского "Лебединое озеро" "Императорского фарфорового завода"
Ректор также рассказал о вечере Академии в Кремлевском дворце 18 июня, который подведет итоги учебного года.
Первый акт выступления выпускников Академии Русского балета, по признанию самого ректора, - это "фантазия Николая Цискаридзе по "Подводному царству". Во втором акте покажут финал балета "Неаполь", а также "Пахиту".
© РИА Новости / Александр ГальперинНиколай Цискаридзе и ученики Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой
Николай Цискаридзе и ученики Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой
© РИА Новости / Александр Гальперин
Николай Цискаридзе и ученики Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой
На пресс-конференции состоялась презентация выставки "Фарфоровая летопись русского балета". Из Санкт-Петербурга привезли произведения Императорского фарфорового завода, посвященные балету. Среди них фигурки Тамары Карсавиной работы Серафима Судьбинина, Галины Улановой Елены Янсон-Манизер, Николая Цискаридзе в образе Зигфрида из балета "Лебединое озеро".
Николай Цискаридзе
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КультураГарри ПоттерБольшой театрИмператорский фарфоровый заводНиколай ЦискаридзеГалина УлановаМоскваСанкт-Петербург
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