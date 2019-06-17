Цискаридзе рассказал, зачем пересматривает фильмы о Гарри Поттере

По его словам, у современного поколения нет авторитетов, они не видели многих классических фильмов, не знают крылатых выражений, знакомых более взрослым людям.

"Мне как-то надо прорваться в это сознание. Нынешние педагоги должны хорошо знать всю сагу о хоббитах, Гарри Поттера, "Игру престолов", хотя не все это любят. Но вот Гарри Поттера надо знать хорошо. Я специально пересматривал", — рассказал Цискаридзе на пресс-конференции в понедельник.