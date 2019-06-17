Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T17:12Z
https://ria.ru/20190617/1555640132.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152728/33/1527283329_0:52:1500:896_1036x0_80_0_0_1c1abf7724103d1e24ff996c19b0be0c.jpg
РИА Новости
Культура

Цискаридзе рассказал, зачем пересматривает фильмы о Гарри Поттере

Вчера, 17:12
8432
© РИА Новости / Владимир ВяткинНиколай Цискаридзе
Николай Цискаридзе
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Николай Цискаридзе. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Современные педагоги должны знать историю о Гарри Поттере и "Игру престолов", чтобы находить общий язык с учениками, считает ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
По его словам, у современного поколения нет авторитетов, они не видели многих классических фильмов, не знают крылатых выражений, знакомых более взрослым людям.
"Мне как-то надо прорваться в это сознание. Нынешние педагоги должны хорошо знать всю сагу о хоббитах, Гарри Поттера, "Игру престолов", хотя не все это любят. Но вот Гарри Поттера надо знать хорошо. Я специально пересматривал", — рассказал Цискаридзе на пресс-конференции в понедельник.
Джоан Роулинг
30 мая, 18:58
Роулинг опубликует четыре новые электронные книги о мире Гарри Поттера
2232637
Обсудить 1
КультураГарри ПоттерНиколай ЦискаридзеРоссия
Рекомендуем
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский
"Нам некого там учить". Михаил Пиотровский – о художницах Саудовской Аравии
РИА
Новости
Директор школы прокомментировала "нулевой" результат ЕГЭ из-за ручки
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
Врач за компьютером
Кардиологи назвали тревожный признак, опасный для жизни
Лента
новостей
Владимир Зеленский
Зеленский назвал украинских женщин туристическим брендом страны
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
В Москве госпитализировали актера Александра Калягина, сообщили СМИ
Бари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасова выписали из больницы
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции Тамбовской ТЭЦ
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Видеоблогер Юрий Хованский
Блогер Хованский стал помощником депутата
Туристка в Геленджике вышла ночью из палатки и упала с обрыва
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все цыгане уехали из Чемодановки
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
МВД опровергло слухи об увольнениях из УВД, которое задерживало Голунова
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Цискаридзе назвал себя артистом Большого театра
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Бывший директор ЧАЭС раскритиковал сериал "Чернобыль"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лента новостейМолния