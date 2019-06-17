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РИА Новости

Россия контролирует ситуацию с усилением США в Польше, заявили в Совфеде

Вчера, 18:11
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация с усилением военного присутствия США в Польше находится на контроле политического и высшего военного руководства России, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"В любом случае ситуация находится на контроле нашего политического и высшего военного руководства. В случае, когда это потребуется, Россия не замедлит ответить должным образом", - цитирует сенатора его пресс-служба.
Как подчеркнул Бондарев, планы США по размещению эскадрильи разведывательных беспилотников MQ-9 в Польше и расширению военного присутствия на территории этой страны в целом указывают на продолжение американской агрессивной линии поведения по отношению к России.
"Не секрет, что США давно наращивают силы альянса в восточном направлении, взяли под контроль Прибалтику и Польшу. Там уже дислоцировано достаточное количество боевой техники. Беспилотники особой погоды не сделают. Они предназначены для шпионажа, что нехорошо, однако не критично. Гораздо более всегда настораживает и заботит переброска наступательного оружия", - заявил глава комитета СФ.
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Он призвал рассматривать каждый новый шаг американцев и их ближайших союзников на восточноевропейском пространстве не по отдельности, а в совокупности. "Не так давно генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса намерены вложить 260 миллионов долларов в строительство склада американской военной техники в Польше, который позволит разместить необходимые для развертывания танковой бригады Сухопутных войск США вооружения, а значит, послужит реализации американской стратегии оперативного развертывания вооруженных сил в Европе. Все вместе это - явное свидетельство продолжения американской агрессивной политики по отношению к России", - убежден Бондарев.
Ранее сообщалось, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и что США намерены увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники и построить военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай".
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник сообщил, что войска США разместят в шести точках на территории страны, преимущественно у восточной границы.
В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тысячи военнослужащих армии США - в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.
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Кольцо "Анаконды". Какова задача войск США в Польше? Министр обороны Польши Мариуш Блашак заявил, что в стране будет размещено командование войск США на восточном фланге НАТО. Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что официально заявленные задачи американских войск в Польше ‒ лишь предлог.
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