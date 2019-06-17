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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан и Китай обсуждают открытие авиасообщения между Казанью и Харбином

Вчера, 16:33
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© РИА Новости / Роман Хасаев / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Казань
Международный аэропорт Казань
© РИА Новости / Роман Хасаев
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Международный аэропорт Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор китайской провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао обсудили возможность открытия прямого авиасообщения между Казанью и Харбином, что вывело бы двусторонние отношения на новый уровень, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Минниханов в понедельник находится с рабочей поездкой в КНР, где принимает участие в мероприятиях VI российско-китайского ЭКСПО-2019, проводит ряд деловых встреч, в частности с губернатором провинции Хэйлунцзян.
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"В ходе беседы губернатор Ван Вэньтао сообщил, что провинция Хэйлунцзян заинтересована в открытии прямого авиасообщения между Казанью и Харбином. В настоящее время ведутся переговоры с авиакомпаниями Китая", - говорится в сообщении.
Как отмечается, президент Татарстана поддержал инициативу китайской стороны. "Если мы сумеем решить эту задачу, это повысит и выведет на новый уровень наши отношения", - подчеркнул Минниханов.
Глава Татарстана отметил, что республика дорожит нынешним высоким уровнем отношений с Китаем и уделяет большое внимание расширению всесторонних связей, направленных на укрепление российско-китайской дружбы и сотрудничества. Татарстан активно взаимодействует с китайскими партнерами, только в прошлом году состоялись визиты в шесть провинций КНР, в настоящее время подписано семь соглашений о сотрудничестве Татарстана с китайскими провинциями (Шаньдун, Сычуань, Хунань, Аньхой, Чжэцзян, Чунцион, Хэйлунцзян) и 14 соглашений между муниципальными образованиями.
"Впечатлен уровнем социально-экономического развития вашего региона. Мы открыты к сотрудничеству с провинцией Хэйлунцзян", - добавил Минниханов.
В настоящее время у Татарстана нет постоянного прямого авиасообщения с КНР, сезонные чартерные перевозки туристов осуществляют отдельные авиакомпании. Так, осенью прошлого года рейсы между Казанью и китайским Хайкоу выполняла авиакомпания "ИрАэро". В 2016 году туристический рейс по маршруту Казань - Урумчи выполнялся авиакомпанией Tianjin Airlines ("Тяньцзиньские авиалинии").
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина ранее отмечала, что международный аэропорт "Казань" регулярно ведет переговоры с российскими и китайскими авиакомпаниями по открытию авиасообщения между Казанью и городами Китайской Народной Республики. По ее информации, для стимулирования авиакомпаний в казанском аэропорту разработано положение о применении пониженных аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслуживание, а также предусмотрена возможность совместных маркетинговых программ по продвижению и популяризации новых направлений.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановКитайТатарстанЭкономика
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