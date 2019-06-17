В Севастополе прошел Большой офицерский бал

Бал в этом году посвящен дню России, дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Бал в этом году посвящен дню России, дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Участниками стали лучшие офицеры Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов и Каспийской флотилии и гражданские пары из разных городов России.
Участниками стали лучшие офицеры Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов и Каспийской флотилии и гражданские пары из разных городов России.
Мероприятие состоялось при участии симфонического и военно-духовых оркестров.
Мероприятие состоялось при участии симфонического и военно-духовых оркестров.
Среди гостей были представители искусства, политики, бизнеса, официальные лица и благотворители.
Среди гостей были представители искусства, политики, бизнеса, официальные лица и благотворители.
Неотъемлемая часть бала – благотворительная программа в пользу одаренных детей и ребят из многодетных и малообеспеченных семей.
Неотъемлемая часть бала – благотворительная программа в пользу одаренных детей и ребят из многодетных и малообеспеченных семей.
Бал инициирован городским сообществом "Благородное собрание Севастополя" при содействии российского Черноморского флота и поддержке севастопольского и крымского правительств.
Бал инициирован городским сообществом "Благородное собрание Севастополя" при содействии российского Черноморского флота и поддержке севастопольского и крымского правительств.
Генеральным партнером бала выступил международный аэропорт "Симферополь".
Генеральным партнером бала выступил международный аэропорт "Симферополь".
Севастопольский бал – самый большой офицерский в стране.
Севастопольский бал – самый большой офицерский в стране.
В основе проекта — обращение к образу русского офицера как к историческому носителю благородства, чести и достоинства.
В основе проекта — обращение к образу русского офицера как к историческому носителю благородства, чести и достоинства.
"Формат офицерского бала в Севастополе не похож ни на что другое, что есть в России и даже в мире, потому что нет нигде больше этого духа, накопленного историей, этой культуры", — считает руководитель проекта Екатерина Графодатская.
"Формат офицерского бала в Севастополе не похож ни на что другое, что есть в России и даже в мире, потому что нет нигде больше этого духа, накопленного историей, этой культуры", — считает руководитель проекта Екатерина Графодатская.
В 2018 году проект отметил пятилетие и стал международным.
В 2018 году проект отметил пятилетие и стал международным.
В юбилейном бале приняли участие гости из десяти иностранных государств.
В юбилейном бале приняли участие гости из десяти иностранных государств.
Участники VI Международного большого севастопольского офицерского бала.
Участники VI Международного большого севастопольского офицерского бала.
Бал в этом году посвящен дню России, дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Участниками стали лучшие офицеры Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов и Каспийской флотилии и гражданские пары из разных городов России.
Мероприятие состоялось при участии симфонического и военно-духовых оркестров.
Среди гостей были представители искусства, политики, бизнеса, официальные лица и благотворители.
Неотъемлемая часть бала – благотворительная программа в пользу одаренных детей и ребят из многодетных и малообеспеченных семей.
Бал инициирован городским сообществом "Благородное собрание Севастополя" при содействии российского Черноморского флота и поддержке севастопольского и крымского правительств.
Генеральным партнером бала выступил международный аэропорт "Симферополь".
Севастопольский бал – самый большой офицерский в стране.
В основе проекта — обращение к образу русского офицера как к историческому носителю благородства, чести и достоинства.
"Формат офицерского бала в Севастополе не похож ни на что другое, что есть в России и даже в мире, потому что нет нигде больше этого духа, накопленного историей, этой культуры", — считает руководитель проекта Екатерина Графодатская.
В 2018 году проект отметил пятилетие и стал международным.
В юбилейном бале приняли участие гости из десяти иностранных государств.
Участники VI Международного большого севастопольского офицерского бала.
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