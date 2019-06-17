В Севастополе прошел Большой офицерский бал

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Международный VI Большой офицерский бал "Звезда пленительного счастья", посвященный Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, прошел в воскресенье на площади Михайловской батареи в Севастополе, сообщила пресс-служба бала.

Участие в бале приняли офицеры всех флотов России: Черноморского, Северного, Балтийского, Тихоокеанского, Каспийской флотилии. Вместе с ними танцевали и гражданские пары со всей страны. В этом году бал подтвердил статус международного, в нем приняли участие представители 15 иностранных государств - военные атташе с супругами, отмечается в сообщении. Всего на площади собрались более 900 человек.

Бал прошел в музыкальном сопровождении академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств республики Крым Александра Долинского, а также Военно-духового оркестра ЧФ под управлением Александра Свириденко.

Зрителям и участникам представили бальный спектакль по мотивам произведений Пушкина, можно было услышать его стихи, которые переплетались с танцевальными и вокальными номерами. Одновременно на стенах легендарной крепости можно было увидеть сказочные световые проекции. Собравшихся на рейде Севастопольской бухты встречал трехмачтовый фрегат "Херсонес".

Средства благотворительной программы бала "Божий дар" в этом году пойдут на оказание помощи трем талантливым девочкам – двум жительницам Севастополя и одной крымчанке, сообщили в пресс-службе бала. Бал в Севастополе был организован городским сообществом "Благородное собрание Севастополя" при содействии ЧФ РФ, поддержке правительства Севастополя, правительства Крыма и АО "Международный аэропорт "Симферополь".