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РИА Новости

В Севастополе прошел Большой офицерский бал

Вчера, 16:25
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Международный VI Большой офицерский бал "Звезда пленительного счастья", посвященный Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, прошел в воскресенье на площади Михайловской батареи в Севастополе, сообщила пресс-служба бала.
Участие в бале приняли офицеры всех флотов России: Черноморского, Северного, Балтийского, Тихоокеанского, Каспийской флотилии. Вместе с ними танцевали и гражданские пары со всей страны. В этом году бал подтвердил статус международного, в нем приняли участие представители 15 иностранных государств - военные атташе с супругами, отмечается в сообщении. Всего на площади собрались более 900 человек.
Участники IV Большого благотворительного офицерского бала на Площади Михайловской береговой батареи в Севастополе
11 июня 2018, 23:38
В Севастополе на офицерском балу станцевали более двухсот пар
Бал прошел в музыкальном сопровождении академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств республики Крым Александра Долинского, а также Военно-духового оркестра ЧФ под управлением Александра Свириденко.
Зрителям и участникам представили бальный спектакль по мотивам произведений Пушкина, можно было услышать его стихи, которые переплетались с танцевальными и вокальными номерами. Одновременно на стенах легендарной крепости можно было увидеть сказочные световые проекции. Собравшихся на рейде Севастопольской бухты встречал трехмачтовый фрегат "Херсонес".
Танцы и поэзия в Севастополе: VI Большой офицерский бал
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Бал в этом году посвящен дню России, дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Севастопольский офицерский бал
1 из 14

Бал в этом году посвящен дню России, дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Участниками стали лучшие офицеры Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов и Каспийской флотилии и гражданские пары из разных городов России.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
2 из 14

Участниками стали лучшие офицеры Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов и Каспийской флотилии и гражданские пары из разных городов России.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Мероприятие состоялось при участии симфонического и военно-духовых оркестров.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
3 из 14

Мероприятие состоялось при участии симфонического и военно-духовых оркестров.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Среди гостей были представители искусства, политики, бизнеса, официальные лица и благотворители.

Участница VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
4 из 14

Среди гостей были представители искусства, политики, бизнеса, официальные лица и благотворители.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи.
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
5 из 14
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Неотъемлемая часть бала – благотворительная программа в пользу одаренных детей и ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
6 из 14

Неотъемлемая часть бала – благотворительная программа в пользу одаренных детей и ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Бал инициирован городским сообществом "Благородное собрание Севастополя" при содействии российского Черноморского флота и поддержке севастопольского и крымского правительств.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
7 из 14

Бал инициирован городским сообществом "Благородное собрание Севастополя" при содействии российского Черноморского флота и поддержке севастопольского и крымского правительств.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Генеральным партнером бала выступил международный аэропорт "Симферополь".

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
8 из 14

Генеральным партнером бала выступил международный аэропорт "Симферополь".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Севастопольский бал – самый большой офицерский в стране.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
9 из 14

Севастопольский бал – самый большой офицерский в стране.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В основе проекта — обращение к образу русского офицера как к историческому носителю благородства, чести и достоинства.

Выступление артистов на VI Международном Большом Севастопольском Офицерском Балу на площади Михайловской Береговой батареи
10 из 14

В основе проекта — обращение к образу русского офицера как к историческому носителю благородства, чести и достоинства.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

"Формат офицерского бала в Севастополе не похож ни на что другое, что есть в России и даже в мире, потому что нет нигде больше этого духа, накопленного историей, этой культуры", — считает руководитель проекта Екатерина Графодатская.

Участницы VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
11 из 14

"Формат офицерского бала в Севастополе не похож ни на что другое, что есть в России и даже в мире, потому что нет нигде больше этого духа, накопленного историей, этой культуры", — считает руководитель проекта Екатерина Графодатская.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В 2018 году проект отметил пятилетие и стал международным.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
12 из 14

В 2018 году проект отметил пятилетие и стал международным.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В юбилейном бале приняли участие гости из десяти иностранных государств.

Гости VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
13 из 14

В юбилейном бале приняли участие гости из десяти иностранных государств.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Участники VI Международного большого севастопольского офицерского бала.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
14 из 14

Участники VI Международного большого севастопольского офицерского бала.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
1 из 14

Бал в этом году посвящен дню России, дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
2 из 14

Участниками стали лучшие офицеры Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов и Каспийской флотилии и гражданские пары из разных городов России.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
3 из 14

Мероприятие состоялось при участии симфонического и военно-духовых оркестров.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
4 из 14

Среди гостей были представители искусства, политики, бизнеса, официальные лица и благотворители.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
5 из 14
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Неотъемлемая часть бала – благотворительная программа в пользу одаренных детей и ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
7 из 14

Бал инициирован городским сообществом "Благородное собрание Севастополя" при содействии российского Черноморского флота и поддержке севастопольского и крымского правительств.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
8 из 14

Генеральным партнером бала выступил международный аэропорт "Симферополь".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
9 из 14

Севастопольский бал – самый большой офицерский в стране.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
10 из 14

В основе проекта — обращение к образу русского офицера как к историческому носителю благородства, чести и достоинства.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
11 из 14

"Формат офицерского бала в Севастополе не похож ни на что другое, что есть в России и даже в мире, потому что нет нигде больше этого духа, накопленного историей, этой культуры", — считает руководитель проекта Екатерина Графодатская.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
12 из 14

В 2018 году проект отметил пятилетие и стал международным.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
13 из 14

В юбилейном бале приняли участие гости из десяти иностранных государств.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
14 из 14

Участники VI Международного большого севастопольского офицерского бала.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Средства благотворительной программы бала "Божий дар" в этом году пойдут на оказание помощи трем талантливым девочкам – двум жительницам Севастополя и одной крымчанке, сообщили в пресс-службе бала. Бал в Севастополе был организован городским сообществом "Благородное собрание Севастополя" при содействии ЧФ РФ, поддержке правительства Севастополя, правительства Крыма и АО "Международный аэропорт "Симферополь".

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Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
Танцы и поэзия в Севастополе: VI Большой офицерский бал
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