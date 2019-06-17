Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T14:33Z
https://ria.ru/20190617/1555630072.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155562/97/1555629735_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_6cdb9802fdb1f60232432e6231098e21.jpg
РИА Новости

Танцы и поэзия в Севастополе: VI Большой офицерский бал

Вчера, 14:33
210
На площади Михайловской береговой батареи в Севастополе состоялся VI Большой севастопольский офицерский бал. Участники и гости торжеств — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Бал в этом году посвящен дню России, дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Севастопольский офицерский бал
1 из 14

Бал в этом году посвящен дню России, дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Участниками стали лучшие офицеры Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов и Каспийской флотилии и гражданские пары из разных городов России.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
2 из 14

Участниками стали лучшие офицеры Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов и Каспийской флотилии и гражданские пары из разных городов России.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Мероприятие состоялось при участии симфонического и военно-духовых оркестров.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
3 из 14

Мероприятие состоялось при участии симфонического и военно-духовых оркестров.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Среди гостей были представители искусства, политики, бизнеса, официальные лица и благотворители.

Участница VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
4 из 14

Среди гостей были представители искусства, политики, бизнеса, официальные лица и благотворители.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи.
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
5 из 14
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Неотъемлемая часть бала – благотворительная программа в пользу одаренных детей и ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
6 из 14

Неотъемлемая часть бала – благотворительная программа в пользу одаренных детей и ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Бал инициирован городским сообществом "Благородное собрание Севастополя" при содействии российского Черноморского флота и поддержке севастопольского и крымского правительств.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
7 из 14

Бал инициирован городским сообществом "Благородное собрание Севастополя" при содействии российского Черноморского флота и поддержке севастопольского и крымского правительств.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Генеральным партнером бала выступил международный аэропорт "Симферополь".

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
8 из 14

Генеральным партнером бала выступил международный аэропорт "Симферополь".

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Севастопольский бал – самый большой офицерский в стране.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
9 из 14

Севастопольский бал – самый большой офицерский в стране.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В основе проекта — обращение к образу русского офицера как к историческому носителю благородства, чести и достоинства.

Выступление артистов на VI Международном Большом Севастопольском Офицерском Балу на площади Михайловской Береговой батареи
10 из 14

В основе проекта — обращение к образу русского офицера как к историческому носителю благородства, чести и достоинства.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

"Формат офицерского бала в Севастополе не похож ни на что другое, что есть в России и даже в мире, потому что нет нигде больше этого духа, накопленного историей, этой культуры", — считает руководитель проекта Екатерина Графодатская.

Участницы VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
11 из 14

"Формат офицерского бала в Севастополе не похож ни на что другое, что есть в России и даже в мире, потому что нет нигде больше этого духа, накопленного историей, этой культуры", — считает руководитель проекта Екатерина Графодатская.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В 2018 году проект отметил пятилетие и стал международным.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
12 из 14

В 2018 году проект отметил пятилетие и стал международным.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В юбилейном бале приняли участие гости из десяти иностранных государств.

Гости VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
13 из 14

В юбилейном бале приняли участие гости из десяти иностранных государств.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Участники VI Международного большого севастопольского офицерского бала.

Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
14 из 14

Участники VI Международного большого севастопольского офицерского бала.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
210010
Обсудить 0
СевастопольФото
Рекомендуем
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
В Севастополе прошел Большой офицерский бал
РИА
Новости
Петр Копфштейн (Чехия) во время соревнований в классе Master на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Казани
Гонка на небесах: Red Bull Air Race в Казани
Российские военнослужащие во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
Спасение от пиратов и помощь при аварии: российско-японские морские учения
Участники международного ралли на старинных автомобилях Пекин - Париж 2019 преодолевают участок вблизи села Курай в Республике Алтай на автомобилях Chevrolet Super Deluxe Coupe (1941) и VAZ-2103(1972)
Путешествие из Пекина в Париж на старинных автомобилях
Лента
новостей
Дали по рукам
Дали по рукам
Сцена из спектакля Mobile Homme театра из Франции Transe Express во время церемонии открытия Международной Театральной Олимпиады в Санкт-Петербурге
Яркий уличный перформанс на открытии Театральной олимпиады в Петербурге
Участники XX Чемпионата России русских троек на Центральном Московском ипподроме
Чемпионат русских троек в Москве
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов во время церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Пары "Кинотавра": красивые и влюбленные
Дирижер Военного оркестра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Филипп Самонин выступает на Крымской набережной у сухого фонтана в парке искусств Музеон в Москве в рамках программы Военные оркестры в парках
Выступление оркестра Военного университета Минобороны в парке "Музеон"
Актрисы Мария Шалаева, Виктория Толстоганова и Любовь Аксенова на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр
"Кинотавр", день седьмой. В каких нарядах дефилировали звезды фестиваля
Увеличенные копии наночастиц, созданных в лабораториях Университета ИТМО
Российские физики сделали большой шаг к созданию "плащей-невидимок"
Продюсер Яна Рудковская
Психиатр, эндокринолог, дерматолог: звезды, которые учились на врачей
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 ПМЭФ-2019
Глава ДНР заявил об угрозе срыва урегулирования конфликта в Донбассе
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Михаил Бабич
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и дешевая клубника
03:52Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
03:50Эксперимент по маркировке шин проведут в России с 20 июня по 30 ноября
03:45Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн
03:45В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
03:41Исследование: лишь 47% россиян заявили о планах своих детей поступить в вуз
03:38Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
Лента новостейМолния