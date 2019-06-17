КС затягивает решение относительно указа о роспуске Рады, считает Зеленский

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Конституционный суд затягивает с вынесением решения относительно конституционности его указа о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов.
Ранее Конституционный суд Украины завершил открытые слушания по этому делу и перешел к закрытой части рассмотрения.
"Они и так затягивают, мне кажется. Главное, что я не хочу влиять на украинский суд", - сказал Зеленский журналистам, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Он также заявил, что "распустил Раду и по закону, и по запросу общества". Президент надеется, что суд признает конституционным его указ.
Отвечая на вопрос, будет ли он выполнять решение, если суд признает указ неконституционным, президент сказал: "Давайте посмотрим, дождемся решения".
Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Большая палата КС Украины признала это дело неотложным, судьи должны принять решение до конца июня. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис.
Досрочные выборы наиболее выгодны партии Зеленского "Слуга народа", которая по итогам голосования может получить от 30% до 50% голосов и самостоятельно сформировать большинство.