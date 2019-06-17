КС затягивает решение относительно указа о роспуске Рады, считает Зеленский

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Конституционный суд затягивает с вынесением решения относительно конституционности его указа о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов.

Ранее Конституционный суд Украины завершил открытые слушания по этому делу и перешел к закрытой части рассмотрения.

"Они и так затягивают, мне кажется. Главное, что я не хочу влиять на украинский суд", - сказал Зеленский журналистам, трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".

Он также заявил, что "распустил Раду и по закону, и по запросу общества". Президент надеется, что суд признает конституционным его указ.

Отвечая на вопрос, будет ли он выполнять решение, если суд признает указ неконституционным, президент сказал: "Давайте посмотрим, дождемся решения".

Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Большая палата КС Украины признала это дело неотложным, судьи должны принять решение до конца июня. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис.