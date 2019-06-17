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РИА Новости

В Петербурге охранник пострадал в драке с ворами в сетевом магазине

Вчера, 14:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Полиция расследует обстоятельства конфликта в сетевом магазине в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в котором пострадал охранник, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что информация "о конфликте между двумя посетителями и охраной сетевого магазина на проспекте Тореза" поступила полицию Выборгского района 16 июня.
"По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что посетителей заподозрили в хищении товара. В результате одному из охранников потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Проводится проверка. Полиция устанавливает личности посетителей магазина, напавших на охранника.
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