В Петербурге охранник пострадал в драке с ворами в сетевом магазине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Полиция расследует обстоятельства конфликта в сетевом магазине в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в котором пострадал охранник, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что информация "о конфликте между двумя посетителями и охраной сетевого магазина на проспекте Тореза" поступила полицию Выборгского района 16 июня.

"По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что посетителей заподозрили в хищении товара. В результате одному из охранников потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.