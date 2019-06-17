Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-17T10:49Z
https://ria.ru/20190617/1555622994.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151417/16/1514171682_0:0:981:551_1036x0_80_0_0_2b54f957209bb12c21831e4873b8d66e.jpg
РИА Новости

В прямой линии с Путиным примет участие премьер Дагестана

Вчера, 10:49
3523
© Фото : Казанский федеральный университетАртем Здунов
Артем Здунов
© Фото : Казанский федеральный университет
Артем Здунов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 17 июн - РИА Новости. Председатель правительства Дагестана Артем Здунов примет участие в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, но не вместо главы республики Владимира Васильева, который был госпитализирован в Москве с воспалением легких, сообщил РИА Новости помощница главы кабмина республики.
"Артем Алексеевич будет принимать участие в прямой линии (с Путиным - ред.) как и в прошлом году. А по поводу того, что он заменит главу (Дагестана - ред.) или нет - этой информацией никто не владеет", - рассказала собеседница агентства.
Глава Дагестана Владимир Васильев
Вчера, 03:08
В Москве госпитализировали главу Дагестана
Ранее пресс-служба администрации главы и правительства республики на своем официальном сайте сообщила, что глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
16 июня, 19:06
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
441103
Обсудить 2
Артем ЗдуновВладимир ВасильевВладимир ПутинРоссияДагестанПолитика
Рекомендуем
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский
"Нам некого там учить". Михаил Пиотровский – о художницах Саудовской Аравии
РИА
Новости
Руслан Бальбек
В Госдуме объяснили, зачем бывшие крымчане попросили российское гражданство
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
В Москве госпитализировали актера Александра Калягина, сообщили СМИ
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Жена убитого в Чемодановке рассказала подробности массовой драки
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
NYT ответила на обвинения Трампа в госизмене
Видеоблогер Юрий Хованский
Блогер Хованский стал помощником депутата
Глава Дагестана Владимир Васильев
В Москве госпитализировали главу Дагестана
В "Транснефти" заявили о проблемах с проходом пролива Босфор
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint
Американский самолет провел разведку у границы Калининградской области
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов во время церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Пары "Кинотавра": красивые и влюбленные
Владимир Васильев
Депутат рассказал о состоянии главы Дагестана
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Все цыгане уехали из Чемодановки
Владимир Зеленский
Зеленский назвал украинских женщин туристическим брендом страны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34В США считают необходимым увеличить время отдыха пилотов между рейсами
03:31Опрос показал, как россияне относятся к воспитанию ребенка отцом
03:30Эксперты назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж
03:27Эксперты рассказали, какие профессии популярны у абитуриентов в 2019 году
03:24На Чукотке произошло короткое замыкание в вертолете Ми-8
03:22Суд признал гражданина Ливии виновными в атаке на посла США в Бенгази
03:22Роботу "Федору" сделают необычное "кресло" для полета в космос
03:09В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:08В ГД разработали законопроект о наказании за домогательства
03:02В Минприроды рассказали, когда выпустят косаток из "китовой тюрьмы"
02:51Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
02:42Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами в работе мессенджера
02:32Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в коррупционном сговоре
02:25Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО в Балтийском море
02:20США при Трампе выделили более $213 миллионов на гумпомощь Венесуэле
01:57Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 122 человек
01:53СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси
01:51США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток
01:47В Дербенте задержали трех вооруженных мужчин
01:45Осужденная в США россиянка Бутина преподает в тюрьме четыре дисциплины
Лента новостейМолния