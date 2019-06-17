В прямой линии с Путиным примет участие премьер Дагестана

МАХАЧКАЛА, 17 июн - РИА Новости. Председатель правительства Дагестана Артем Здунов примет участие в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, но не вместо главы республики Владимира Васильева, который был госпитализирован в Москве с воспалением легких, сообщил РИА Новости помощница главы кабмина республики.
"Артем Алексеевич будет принимать участие в прямой линии (с Путиным - ред.) как и в прошлом году. А по поводу того, что он заменит главу (Дагестана - ред.) или нет - этой информацией никто не владеет", - рассказала собеседница агентства.
Вчера, 03:08В Москве госпитализировали главу Дагестана
Ранее пресс-служба администрации главы и правительства республики на своем официальном сайте сообщила, что глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.