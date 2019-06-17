В прямой линии с Путиным примет участие премьер Дагестана

МАХАЧКАЛА, 17 июн - РИА Новости. Председатель правительства Дагестана Артем Здунов примет участие в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, но не вместо главы республики Владимира Васильева, который был госпитализирован в Москве с воспалением легких, сообщил РИА Новости помощница главы кабмина республики.

"Артем Алексеевич будет принимать участие в прямой линии (с Путиным - ред.) как и в прошлом году. А по поводу того, что он заменит главу (Дагестана - ред.) или нет - этой информацией никто не владеет", - рассказала собеседница агентства.

Ранее пресс-служба администрации главы и правительства республики на своем официальном сайте сообщила, что глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".