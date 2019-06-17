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РИА Новости

Mail.ru Group запустила голосового помощника "Маруся"

Вчера, 09:31
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис компании Mail.ru Group в Москве
Офис компании Mail.ru Group в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Офис компании Mail.ru Group в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Маруся решит самые разнообразные задачи: найдет нужную информацию в интернете, включит любимую музыку на радио или из плейлиста пользователя во "ВКонтакте", подскажет прогноз погоды, сообщит стоимость авиа и ж/д билетов. Кроме этого, команда "Маруся, запомни" сохранит в памяти ассистента важную информацию и воспроизведет ее при фразе "Маруся, напомни", - рассказали в компании.
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В данный момент голосовой помощник запущен в тестовом режиме. Он доступен для скачивания в AppStore и Google Play. Для доступа к ассистенту нужно оставить заявку на сайте marusia.mail.ru или попросить доступ у тех, кто уже тестирует приложение.
"Маруся" постоянно совершенствуется - нейросети, используемые для работы с речью и диалогами, постоянно обучаются на новых данных. Арсенал навыков "Маруси" будет постоянно пополняться, в этом могут поучаствовать внешние разработчики, отправив запрос на доступ к платформе разработки навыков для "Маруси".
В MRG рассчитывают, что со временем "Маруся" будет интегрирована в другие продукты Mail.ru Group и через голосового ассистента можно будет послушать "Новости Mail.ru", заказать еду из Delivery Club или вызвать такси. "При этом, мы не ограничиваемся только продуктами Mail.ru Group и рассматриваем варианты интеграции с сервисами других компаний", - отметили в компании.
Основой для синтеза речи "Маруси" стал голос актрисы Елены Соловьевой, которая озвучивала искусственный интеллект в сериале "Любовь, смерть и роботы", Тринити из фильма "Матрица", главную героиню фильма "Люди в черном: Интэрнешнл".
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