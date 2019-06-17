ВНИИ труда: 75% выпускников вузов 2018 году нашли работу за полгода

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 75% выпускников высших учебных заведений прошлого года трудоустроились в течение полугода после окончания вуза, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.

"Наиболее высокий процент трудоустройства среди выпускников с высшим образованием. Так, 75,3% выпускников вузов, получивших дипломы в прошлом году, трудоустроились в течение полугода", - сообщили во ВНИИ труда со ссылкой на данные Росстата.

Уровень занятости среди выпускников со средним профессиональным образованием, окончивших в 2018 году образовательные организации по программе подготовки квалифицированных рабочих, на начало 2019 года был ниже по сравнению с выпускниками вузов и составлял 61,6%.

Во ВНИИ труда отметили, что работодатели охотнее принимают специалистов с опытом работы. Бывают случаи, когда выпускникам с инженерным дипломом предлагают для начала освоить рабочую профессию. И только после того, как молодой специалист погрузился в производственный процесс, ему поручают работу в соответствии с полученным дипломом.