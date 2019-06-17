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РИА Новости

ВНИИ труда: 75% выпускников вузов 2018 году нашли работу за полгода

03:06
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© Depositphotos / luckyraccoonВыпускники
Выпускники
© Depositphotos / luckyraccoon
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 75% выпускников высших учебных заведений прошлого года трудоустроились в течение полугода после окончания вуза, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.
"Наиболее высокий процент трудоустройства среди выпускников с высшим образованием. Так, 75,3% выпускников вузов, получивших дипломы в прошлом году, трудоустроились в течение полугода", - сообщили во ВНИИ труда со ссылкой на данные Росстата.
Уровень занятости среди выпускников со средним профессиональным образованием, окончивших в 2018 году образовательные организации по программе подготовки квалифицированных рабочих, на начало 2019 года был ниже по сравнению с выпускниками вузов и составлял 61,6%.
Во ВНИИ труда отметили, что работодатели охотнее принимают специалистов с опытом работы. Бывают случаи, когда выпускникам с инженерным дипломом предлагают для начала освоить рабочую профессию. И только после того, как молодой специалист погрузился в производственный процесс, ему поручают работу в соответствии с полученным дипломом.
В институте подчеркнули, что на российском молодежном рынке труда достаточно высокий уровень занятости: как правило, часть выпускников трудоустраиваются еще во время учебы, поэтому к моменту окончания образовательного учреждения они уже имеют место работы.
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03:14Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
03:08Главу Дагестана госпитализировали в Москве
03:07В жилом доме на севере Москвы загорелись балконы
03:06ВНИИ труда: 75% выпускников вузов 2018 году нашли работу за полгода
03:04Источники: данные об орбитальной группировке отнесли к категории "ДСП"
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02:39Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба
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