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РИА Новости

Экс-комбат "Донбасса" ответил на признания украинского генерала угрозами

Вчера, 23:11
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CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War UkraineВоеннослужащие ВСУ на востоке Украины
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко о том, что в 2014 году украинская армия по ошибке атаковала его боевиков.
"А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло — только узнал, что это они тогда по нам били", — написал Семенченко в фейсбуке.
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При этом экс-комбат оскорбил украинского генерала и пообещал разобраться с ним.
"Встретимся когда-нибудь <…>. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться", — пригрозил Семенченко.
Бывший начальник Генштаба ВСУ рассказал об инциденте в эфире телеканала UATV. По его словам, летчики заметили под Луганском колонну из военных и гражданских автомобилей и атаковали ее. Впоследствии оказалось, что это были бойцы "Донбасса", направлявшиеся на штурм населенного пункта Попасная. В результате обстрела никто не пострадал.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВиктор МуженкоДонбассСемен СеменченкоБатальон "Донбасс"Вооруженные силы УкраиныВ мире
Популярные комментарии
"летчики заметили под Луганском "Лётчики заметили колонну из военных и гражданских автомобилей и атаковали ее. Впоследствии оказалось, что это были бойцы /банда\"Донбасса",которые в очередной раз ехали грабить прифронтовые станицы.Это тогда семенченко получил ранение в зад?Выходит дружеский огонь.
17 июня, 00:08
Nik Nik
990000
сами себя бомбили и сами не знали думали соседи молодцы умники
16 июня, 23:36
Армен Манукян
920002
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