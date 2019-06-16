Экс-комбат "Донбасса" ответил на признания украинского генерала угрозами

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко о том, что в 2014 году украинская армия по ошибке атаковала его боевиков.

"А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло — только узнал, что это они тогда по нам били", — написал Семенченко в фейсбуке.

При этом экс-комбат оскорбил украинского генерала и пообещал разобраться с ним.

"Встретимся когда-нибудь <…>. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет продолжаться", — пригрозил Семенченко.