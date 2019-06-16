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РИА Новости

Украинский генерал признался в атаке на батальон "Донбасс"

Вчера, 22:14
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© Фото : Ministry of Defense of UkraineСолдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В 2014 году украинские летчики по ошибке атаковали колонну добровольческого батальона "Донбасс". Об этом в эфире UATV рассказал бывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко.
Инцидент произошел, когда батальон выдвигался на штурм города Попасная под Луганском. По словам Муженко, в колонне "Донбасса" были как военные, так и гражданские автомобили.
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"Летчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее", — заявил Муженко.
Несмотря на это, украинские пилоты нанесли удар.
"А потом мы долго разбирались, чья же это колонна", — добавил военный.
При этом он выразил сожаление "нерезультативностью" удара.
"От него никто не пострадал. Такое бывает", — сказал Муженко.
Он отметил, что после инцидента было проведено разбирательство. По его словам, в Генштабе не знали о передвижениях бойцов "Донбасса", так как в то время управление батальоном осуществлялось через оперативные группы МВД и он не входил в состав Вооруженных сил. Муженко добавил, что именно после этого случая на военную технику ВСУ стали наносить характерные белые полосы — чтобы отличать украинские войска от чужих.
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В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации на востоке страны обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске. С сентября 2014 года было принято уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако столкновения между сторонами до сих пор продолжаются. В июне ВСУ подошли вплотную к Донецку: расстояние от позиций украинской армии до города составило до 250 метров.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, его ключевая задача на посту главы государства заключается в прекращении боевых действий в Донбассе. Однако, как заметил полпред России в контактной группе Борис Грызлов, новая украинская администрация не реализует свои обещания о мире.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРВиктор МуженкоДонбассБатальон "Донбасс"Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
„школьные автобусы” первоочередная цель для фашистов! Одни фашисты их отняли у детей в надежде что русские по ним стрелять не будут, но тут их заметили другие фашисты и расстреляли...
17 июня, 01:30
Aleks C
2630001
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