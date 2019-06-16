Украинский генерал признался в атаке на батальон "Донбасс"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В 2014 году украинские летчики по ошибке атаковали колонну добровольческого батальона "Донбасс". Об этом в эфире В 2014 году украинские летчики по ошибке атаковали колонну добровольческого батальона "Донбасс". Об этом в эфире UATV рассказал бывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко.

Инцидент произошел, когда батальон выдвигался на штурм города Попасная под Луганском. По словам Муженко, в колонне "Донбасса" были как военные, так и гражданские автомобили.

"Летчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее", — заявил Муженко.

Несмотря на это, украинские пилоты нанесли удар.

"А потом мы долго разбирались, чья же это колонна", — добавил военный.

При этом он выразил сожаление "нерезультативностью" удара.

"От него никто не пострадал. Такое бывает", — сказал Муженко.

Он отметил, что после инцидента было проведено разбирательство. По его словам, в Генштабе не знали о передвижениях бойцов "Донбасса", так как в то время управление батальоном осуществлялось через оперативные группы МВД и он не входил в состав Вооруженных сил. Муженко добавил, что именно после этого случая на военную технику ВСУ стали наносить характерные белые полосы — чтобы отличать украинские войска от чужих.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации на востоке страны обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске. С сентября 2014 года было принято уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако столкновения между сторонами до сих пор продолжаются. В июне ВСУ подошли вплотную к Донецку: расстояние от позиций украинской армии до города составило до 250 метров.