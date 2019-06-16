Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T17:21Z
https://ria.ru/20190616/1555612796.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147447/72/1474477250_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_a3a1a5c5e6e98ef83b53d2d6e6747192.jpg
РИА Новости

"Россия" проверит обслуживание рейсов после сообщений о пропаже кота

Вчера, 17:21
1022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" после сообщений о пропаже кота на рейсе Хабаровск - Москва проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В СМИ и соцсетях ранее сообщалось, что 29 мая на рейсе Хабаровск - Москва потерялся кот, летевший в багажном отделении.
"На данный момент в авиакомпанию "Россия" не поступало обращений от пассажирки рейса SU6298 Хабаровск – Москва. В то же время на основании сообщений в социальных сетях и публикаций в ряде СМИ авиакомпания "Россия" по собственной инициативе проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обслуживанием рейсов, в том числе работой с багажом пассажиров, авиакомпании "Россия" в воздушной гавани Хабаровска занимается сам аэропорт. В Шереметьево эту функцию выполняет ООО "Шереметьево хэндлинг".
Самолет авиакомпании Россия. Архивное фото
29 октября 2018, 14:45
Авиакомпания "Россия" станет социально ориентированной, заявил Савельев
537211
Обсудить 0
авиакомпания РоссияМоскваОбщество
Рекомендуем
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за "Северного потока – 2"
РИА
Новости
Актер Станислав Садальский
Садальский отреагировал на новость о поправке Алибасова фотографией гроба
Глава Дагестана Владимир Васильев
В Москве госпитализировали главу Дагестана
Истребитель МиГ-35
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
Лента
новостей
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Бывший директор ЧАЭС раскритиковал сериал "Чернобыль"
Видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьево
В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП
Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют
Следователи оценят действия участниц потасовки, в которой погиб саратовец
ДТП на 59 км автодороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе Воронежской области
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
На севере Москвы ликвидировали пожар на балконах многоэтажного дома
Ренато Усатый
Задержанного молдавского политика Усатого доставили в прокуратуру
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:45В Минпросвещения прокомментировали претензии к обновлению перечня учебников
11:44СМИ: у берегов Турции после крушения лодки погибли восемь мигрантов
11:43Иранские ядерщики ждут решения по сокращению обязательств в ядерной сделке
11:40ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией
11:39В Ливии создадут новое правительство в случае взятия Триполи
11:39Ветеран ФСБ прокомментировал доклад о миграционном кризисе в ЕС
11:38Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа
11:37Взорвавшийся в Махачкале танкер с нефтью планируют выгрузить в понедельник
11:32Премьер Молдавии представила нового министра экономики
11:31В ОНФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя в розничных магазинах
11:30Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
11:30Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
11:29Иран в конце июня превысит объем разрешенного к хранению обогащенного урана
11:26В Азербайджане заявили о гибели четырех человек из-за стрельбы на рынке
11:26Эксперты не успели подготовить исследование по делу "Седьмой студии"
11:25Риск атак на российские энергосети со стороны США есть, считает эксперт
11:25Еврокомиссар отметил единый подход Запада и России к кризису в Молдавии
11:24Нефтегавань в Махачкале после взрыва на танкере работает без ограничений
11:24Михаила Бабича назначили заместителем министра экономического развития
11:21Трое жителей Ижевска убили двух мужчин и похитили десять миллионов рублей
Лента новостейМолния