"Россия" проверит обслуживание рейсов после сообщений о пропаже кота

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" после сообщений о пропаже кота на рейсе Хабаровск - Москва проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В СМИ и соцсетях ранее сообщалось, что 29 мая на рейсе Хабаровск - Москва потерялся кот, летевший в багажном отделении.

"На данный момент в авиакомпанию "Россия" не поступало обращений от пассажирки рейса SU6298 Хабаровск – Москва. В то же время на основании сообщений в социальных сетях и публикаций в ряде СМИ авиакомпания "Россия" по собственной инициативе проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска", - сказал собеседник агентства.