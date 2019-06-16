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РИА Новости

Эрдоган уточнил сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию

10:56
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с Владимиром Путины поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, они могут начаться в первой половине июля, сообщает CNN Turk.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
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С-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
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