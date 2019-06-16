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РИА Новости

В Дагестане полиция завела дело из-за поставок контрафактного масла в школы

07:47
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества на сумму более 70 миллионов рублей при поставках контрафактного масла в школы и детские сады Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram.
"Должностные лица муниципального учреждения Махачкалы, отвечающие за поставки продуктов в образовательные учреждения и индивидуальные предприниматели... в составе организованной группы совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 70 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что должностные лица и бизнесмены с 2016 по 2018 годы поставляли в образовательные учреждения фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового по цене 90 рублей за килограмм, реализовывая его по цене свыше 300 рублей за килограмм.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления... "мошенничество", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что в отношении руководителя муниципального учреждения и трех предпринимателей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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В Махачкале правоохранители выявили организованную группу​ по производству и поставке контрафактного сливочного масла Подозреваемые поставляли фальсифицированное масло для нужд школьных и дошкольных образовательных учреждений. Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что должностные лица муниципального учреждения Махачкалы, отвечающие за поставки продуктов в образовательные учреждения и индивидуальные предприниматели (поставщик продукции, руководитель базы и производитель) в составе организованной группы совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 70 млн рублей. Так, ограничивая конкуренцию, должностные лица учреждения в составе преступной группы в период с 2016 по 2018 годы заключали государственные контракты на поставку сливочного масла для нужд школьных и дошкольных образовательных учреждений. Но, фактически под видом сливочного масла, осуществляли поставки фальсифицированного продукта с наличием растительных жиров (пальмового масла), вредного для организма и значительно более​ дешевого по стоимости. Злоумышленники, фактически закупая продукт по цене 90 рублей за килограмм, реализовывали его для обеспечения питания детей образовательных учреждений города Махачкалы по цене свыше 300 рублей за килограмм. Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Дагестан расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ. ​По местам жительства указанных лиц и принадлежащих им торгово-производственных помещениях проведены обыски. Кировским судом г. Махачкалы в отношении руководителя муниципального учреждения и трех предпринимателей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

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