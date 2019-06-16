В Дагестане полиция завела дело из-за поставок контрафактного масла в школы

"Должностные лица муниципального учреждения Махачкалы, отвечающие за поставки продуктов в образовательные учреждения и индивидуальные предприниматели... в составе организованной группы совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 70 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что должностные лица и бизнесмены с 2016 по 2018 годы поставляли в образовательные учреждения фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового по цене 90 рублей за килограмм, реализовывая его по цене свыше 300 рублей за килограмм.