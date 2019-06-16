Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T21:30Z
https://ria.ru/20190616/1555583225.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155154/02/1551540203_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c81bab48ad469f2813fd114ec66d2e45.jpg
РИА Новости
Туризм

Стало известно, где проведут летние отпуска российские туристы

Вчера, 21:08
8218
© Depositphotos / komlevsДевушка на пляже в Крыму
Девушка на пляже в Крыму
© Depositphotos / komlevs
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В рейтинг самых популярных у россиян летних авиамаршрутов попали Симферополь и Сочи с вылетами из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Туту.ру.
Специалисты сервиса проанализировали купленные авиабилеты на период с 1 июня по 30 сентября 2019 года и узнали, где путешественники проведут отпуска. Полученные сведения эксперты сравнили с данными за лето прошлого года.
Все направления, попавшие в рейтинг, - это рейсы с вылетами из двух столиц. Большую часть списка занимают южные курортные города. Самыми востребованными оказались перелеты из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу. На четвертом месте – маршрут Санкт-Петербург – Симферополь, на пятом - Москва–Калининград, на шестом – Санкт-Петербург–Сочи.
Сократилось число желающих поехать в Краснодар (направление за год переместилось с пятого на седьмое место). Возможно, на спрос повлиял рост цены, минимальная стоимость авиабилетов увеличилась с 9 172 до 10 806 рублей.
В десятку самых популярных направлений попали также рейсы из Москвы в Минеральные Воды, Геленджик и Хабаровск.
Тройка самых востребованных зарубежных городов - Кишинев, Тиват и Тбилиси. Прошлым летом на третьем месте был Ереван, который сейчас переместился на четвертое. На пятой строке - Батуми, дальше идут Бургас, Баку, Ташкент, Бишкек и Барселона. Стоимость авиабилетов - от 13 до 27 тысяч рублей.
Озеро Иссык-Куль
14 июня, 06:02
Определены самые популярные курорты стран СНГ для отдыха летом
Стало меньше желающих провести отпуск в Праге: направление не вошло в десятку самых популярных.
Правда, согласно опросу сервиса, в котором приняли участие три тысячи пользователей, больше половины респондентов не планируют летом далеко уезжать от дома. Четверть признались, что проведут отпуск на даче или в деревне. 18% опрошенных и вовсе будут отдыхать дома. Еще 14% — трудоголики, которые все лето будут работать, чтобы заработать на отпуск осенью или зимой.
Всего 18% респондентов намерены провести каникулы за рубежом: из них 14% отправятся на море, а 4% — в экскурсионные туры.
Девушки на пляже
13 июня, 08:00
Как найти самые дешевые курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае
20533312
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмТиватБургасМоскваТашкентКраснодарСимферопольБишкекСочиХабаровскКишиневЕреванМинеральные ВодыБарселонаАнапаБатумиПрагаТбилисиБакуСанкт-ПетербургКалининград
Рекомендуем
Молоко в бутылках
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов во время церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Пары "Кинотавра": красивые и влюбленные
Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьево
Лента
новостей
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
Экс-комбат "Донбасса" ответил на признания украинского генерала угрозами
Видеоблогер Юрий Хованский
Блогер Хованский стал помощником депутата
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Покупатели в супермаркете
В России появится новая маркировка продуктов, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп
NYT ответила на обвинения Трампа в госизмене
В Алтайском крае осудили жителя Белгородской области, развращавшего детей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Президент Польши Анджей Дуда
"Удар ниже пояса". Польский журналист пристыдил Дуду за слова о русских
Ситуация на границе между Колумбией и Венесуэлой
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом "контракте"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:40ЕС одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией
11:39В Ливии создадут новое правительство в случае взятия Триполи
11:39Ветеран ФСБ прокомментировал доклад о миграционном кризисе в ЕС
11:38Рейс из Нижневартовска задержали на девять часов из-за открывшегося трапа
11:37Взорвавшийся в Махачкале танкер с нефтью планируют выгрузить в понедельник
11:32Премьер Молдавии представила нового министра экономики
11:31В ОНФ предложили запретить продажу крепкого алкоголя в розничных магазинах
11:30Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
11:30Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
11:29Иран в конце июня превысит объем разрешенного к хранению обогащенного урана
11:26В Азербайджане заявили о гибели четырех человек из-за стрельбы на рынке
11:26Эксперты не успели подготовить исследование по делу "Седьмой студии"
11:25Риск атак на российские энергосети со стороны США есть, считает эксперт
11:25Еврокомиссар отметил единый подход Запада и России к кризису в Молдавии
11:24Нефтегавань в Махачкале после взрыва на танкере работает без ограничений
11:24Михаила Бабича назначили заместителем министра экономического развития
11:21Трое жителей Ижевска убили двух мужчин и похитили десять миллионов рублей
11:18Устроивший стрельбу на рынке в Азербайджане сдался полиции
11:18В Индии пропал иллюзионист пропал, пытаясь порвать оковы под водой
11:14США хотят отложить публикацию "сделки века" по Ближнему Востоку до ноября
Лента новостейМолния