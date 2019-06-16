Стало известно, где проведут летние отпуска российские туристы

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В рейтинг самых популярных у россиян летних авиамаршрутов попали Симферополь и Сочи с вылетами из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Туту.ру.

Специалисты сервиса проанализировали купленные авиабилеты на период с 1 июня по 30 сентября 2019 года и узнали, где путешественники проведут отпуска. Полученные сведения эксперты сравнили с данными за лето прошлого года.

Все направления, попавшие в рейтинг, - это рейсы с вылетами из двух столиц. Большую часть списка занимают южные курортные города. Самыми востребованными оказались перелеты из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу. На четвертом месте – маршрут Санкт-Петербург – Симферополь, на пятом - Москва–Калининград, на шестом – Санкт-Петербург–Сочи.

Сократилось число желающих поехать в Краснодар (направление за год переместилось с пятого на седьмое место). Возможно, на спрос повлиял рост цены, минимальная стоимость авиабилетов увеличилась с 9 172 до 10 806 рублей.

В десятку самых популярных направлений попали также рейсы из Москвы в Минеральные Воды, Геленджик и Хабаровск.

Тройка самых востребованных зарубежных городов - Кишинев, Тиват и Тбилиси. Прошлым летом на третьем месте был Ереван, который сейчас переместился на четвертое. На пятой строке - Батуми, дальше идут Бургас, Баку, Ташкент, Бишкек и Барселона. Стоимость авиабилетов - от 13 до 27 тысяч рублей.

Стало меньше желающих провести отпуск в Праге: направление не вошло в десятку самых популярных.

Правда, согласно опросу сервиса, в котором приняли участие три тысячи пользователей, больше половины респондентов не планируют летом далеко уезжать от дома. Четверть признались, что проведут отпуск на даче или в деревне. 18% опрошенных и вовсе будут отдыхать дома. Еще 14% — трудоголики, которые все лето будут работать, чтобы заработать на отпуск осенью или зимой.