Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.

"Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Слова, слова, слова", — написал парламентарий в твиттере.

По его мнению, в первую очередь украинский лидер должен прекратить обстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а "не рисовать миражи инвестиций, которых в условиях войны в любом случае не будет".

Ранее Зеленский в ходе рабочего визита в Донецкую область заявил о подготовке законопроектов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшее время в инфраструктуру Донбасса ожидаются вливания от иностранных инвесторов.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке страны обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. При этом перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются. В июне ВСУ подошли вплотную к Донецку: расстояние от позиций украинской армии до города составило от 100 до 250 метров.