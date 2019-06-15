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РИА Новости

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Вчера, 18:29
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
"Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Слова, слова, слова", — написал парламентарий в твиттере.
По его мнению, в первую очередь украинский лидер должен прекратить обстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а "не рисовать миражи инвестиций, которых в условиях войны в любом случае не будет".
Ранее Зеленский в ходе рабочего визита в Донецкую область заявил о подготовке законопроектов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Кроме того, глава государства сообщил, что в ближайшее время в инфраструктуру Донбасса ожидаются вливания от иностранных инвесторов.
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Зеленский не раз подчеркивал, что его ключевая задача на посту главы государства заключается в прекращении гражданского конфликта в Донбассе. При этом, по словам полпреда России Бориса Грызлова, новые власти в Киеве не реализуют свои обещания о мире.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассСовет Федерации РФАлексей ПушковВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Больше половины территории Донбасса, находится под Украиной. Украинские города Донбасса не обстреливают, там войны нет, там не убивают. Зеленский заявил о каких то там инвестициях в Донбасс В Донбасс, не в ДНР или ЛНР. Пушков. Тебе какая разница куда они там деньги пихать будут? Ну нам то какая разница, в бизнес, малый бизнес, большой бизнес. Украдут ли. Нам то какая в черта разница. Что ты на каждый чих «резко отвечаешь». Займись делом у нас. Или что, в России уже все проблемы решены?
15 июня, 19:40
nnicolay.n1kitin
52005080
Я думаю, что верно подмечено, сначала остановить чтрельбу по мирным жителям Донбасса...
15 июня, 19:43
Alex Grosh
4200203
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