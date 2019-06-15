Верховный суд в Испании отказался отменить ордер на арест Пучдемона

МАДРИД, 15 июн – РИА Новости. Судья Верховного суда Испании отказался удовлетворить ходатайство бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего советника регионального правительства Тони Комина об отмене ордеров на их арест на территории страны.

"Нет оснований для отмены национальных ордеров на арест и помещение в тюрьму в отношении Карлеса Пучдемона и Касамахо и Антони Комина и Оливереса", - говорится в решении судьи Пабло Льярены.

Политики, скрывающиеся от испанского правосудия в Бельгии и избранные 26 мая депутатами Европарламента от коалиции "Свободные для Европы", подали прошение в связи с тем, что им необходимо пройти формальные процедуры в Мадриде 17 июня для получения статуса евродепутатов, в частности, принести присягу на верность конституции Испании. На этой неделе ЦИК постановил, что все 54 депутата от Испании обязаны явиться лично. Пучдемон и Комин объявлены в Испании в розыск.

В связи с этим они обратились в ВС с ходатайством отменить ордера на арест. Кроме того, политики заявили, что судебный процесс в их отношении необходимо приостановить, поскольку они якобы обладают парламентским иммунитетом с момента их избрания в ЕП 26 мая. Пабло Льярена постановил, что это требование не соответствует протоколу о привилегиях и иммунитете Европейского союза. Судья разъяснил, что чтобы официально стать депутатом ЕП, необходимо присягнуть на верность конституции и вступить в должность.

Ранее Европарламент отказал предоставить Пучдемону и Комину временные пропуска для прохода в здание ЕП в Брюсселе, а также отозвал временные пропуска у остальных испанских депутатов – до получения официального списка из испанского ЦИК.

Пучдемон, а также ряд других каталонских политиков, в том числе бывший член его правительства Комин, уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года.

В пятницу Верховный суд Испании также не разрешил бывшему заместителю председателя женералитета Ориолу Жункерасу, избранному депутатом Европарламента и находящемуся в предварительном заключении в связи с предъявленными ему обвинениями в организации восстания, выйти из тюрьмы, чтобы пройти необходимые процедуры в испанском ЦИК.