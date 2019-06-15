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РИА Новости

Верховный суд в Испании отказался отменить ордер на арест Пучдемона

Вчера, 17:11
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© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
МАДРИД, 15 июн – РИА Новости. Судья Верховного суда Испании отказался удовлетворить ходатайство бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего советника регионального правительства Тони Комина об отмене ордеров на их арест на территории страны.
"Нет оснований для отмены национальных ордеров на арест и помещение в тюрьму в отношении Карлеса Пучдемона и Касамахо и Антони Комина и Оливереса", - говорится в решении судьи Пабло Льярены.
Политики, скрывающиеся от испанского правосудия в Бельгии и избранные 26 мая депутатами Европарламента от коалиции "Свободные для Европы", подали прошение в связи с тем, что им необходимо пройти формальные процедуры в Мадриде 17 июня для получения статуса евродепутатов, в частности, принести присягу на верность конституции Испании. На этой неделе ЦИК постановил, что все 54 депутата от Испании обязаны явиться лично. Пучдемон и Комин объявлены в Испании в розыск.
В связи с этим они обратились в ВС с ходатайством отменить ордера на арест. Кроме того, политики заявили, что судебный процесс в их отношении необходимо приостановить, поскольку они якобы обладают парламентским иммунитетом с момента их избрания в ЕП 26 мая. Пабло Льярена постановил, что это требование не соответствует протоколу о привилегиях и иммунитете Европейского союза. Судья разъяснил, что чтобы официально стать депутатом ЕП, необходимо присягнуть на верность конституции и вступить в должность.
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Ранее Европарламент отказал предоставить Пучдемону и Комину временные пропуска для прохода в здание ЕП в Брюсселе, а также отозвал временные пропуска у остальных испанских депутатов – до получения официального списка из испанского ЦИК.
Пучдемон, а также ряд других каталонских политиков, в том числе бывший член его правительства Комин, уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года.
В пятницу Верховный суд Испании также не разрешил бывшему заместителю председателя женералитета Ориолу Жункерасу, избранному депутатом Европарламента и находящемуся в предварительном заключении в связи с предъявленными ему обвинениями в организации восстания, выйти из тюрьмы, чтобы пройти необходимые процедуры в испанском ЦИК.
В понедельник, 17 июня, 54 депутата, избранные от Испании в Европарламент, должны явиться в ЦИК, чтобы принести присягу на верность конституции, после чего избирком передаст официальные списки депутатов в Брюссель. Второго июля в Брюсселе состоится первое заседание Европарламента.
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